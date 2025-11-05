پناهجویان اوکراینی در آلمان؛ شکاف آمارها و بحران ادغام اداری در دل اروپا

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ بنیاد برتلسمن در تازه‌ترین بررسی خود با عنوان *«از کار تا همزیستی؛ چگونه ادغام پناهندگان در شهرهای آلمان ممکن می‌شود»* هشدار می‌دهد که آلمان با وجود برخورداری از منابع اداری، هنوز نتوانسته پناهجویان را به‌طور کارآمد در بازار کار و جامعه جذب کند. در این گزارش تأکید شده است که مسئله‌ی اصلی «ضعف در سازوکارهای اداری و اطلاعاتی» است، نه بی‌میلی پناهجویان به کار یا زندگی اجتماع.

در این پژوهش نشان می‌دهد هرچند ورود پناهجویان جدید کاهش یافته، اما مدیریت شهری در آلمان همچنان زیر فشار گفتمان منفی رسانه‌ای و مطالبات عوام‌گرایانه است. تنها بخش اندکی از شهرها خود را هنوز در حالت اضطرار می‌دانند، اما فضای اجتماعی باعث تضعیف اعتماد عمومی به سیاست ادغام شده است.

در محور اقتصادی، گزارش تأکید دارد ناهماهنگی بین وزارت کشور، اداره اتباع و نهادهای رفاه اجتماعی مانع از تبادل خودکار داده‌ها شده است — مشکلی که دولت فدرال وعده دارد با طرح قانون تبادل داده‌ها تا پایان ۲۰۲۴ آن را اصلاح کند. بنیاد برتلسمن ادعا می‌کند اگر این موانع رفع نشوند، سیاست جدید موسوم به JobTurbo (به‌معنای اشتغال سریع بدون شرط آموزش زبان) نیز نمی‌تواند موفق شود.

طبق محاسبه‌ی اداره آمار فدرال ، شمار ثبت‌شده‌ی پناهندگان اوکراینی تا پایان ۲۰۲۳ حدود ۹۷۷ هزار نفر بوده؛ در حالی‌که داده‌های Eurostat همان دوره را ۱.۳۳ میلیون نفر اعلام کرده بودند. آلمان در ژوئیه ۲۰۲۴ آمار ارسالی به Eurostat را ۱۷.۶ درصد(۲۳۶٬۹۲۵ نفر) به‌دلیل خطا در ثبت‌های چندگانه کاهش داد.

اکثریت پناهندگان اوکراینی در آلمان زنان و کودکان هستند و حدود ۷۵٪ آنان در سن کار (۱۵ تا ۶۵ سال) قرار دارند. بخش عمده‌ی آنان خواهان اشتغال در رشته‌ی تخصصی خود در آلمان‌اند.

سهم اشتغال واقعی در آلمان تنها ۲۶.۵٪ است، در حالی‌که در لهستان، استونی و جمهوری چک این رقم به ۶۰ تا ۶۵٪ رسیده است. این شکاف حاکی از تأخیر ادغام کاری آلمان نسبت به همسایگان شرقی است.

طبق یافته‌های مرکز تحقیقات BAMF، نزدیک به ۴۰٪ از پناهجویان دارای تحصیلات عالی در مشاغل کم‌مهارت کار می‌کنند؛ پدیده‌ای که گزارش آن را «کاهش‌صلاحیت شغلی» یا *Dequalification* می‌نامد.

نبود نظام داده‌ی منسجم میان اداره اتباع و وزارت کار موجب سردرگمی آماری شده؛ به‌طوری‌که هیچ پایگاه واحدی برای رصد وضعیت بازگشت یا سفرهای کوتاه‌مدت پناهندگان وجود ندارد

پایه‌ی موفقیت ادغام پناهجویان در آلمان نه در تصمیمات فدرال بلکه در توان و پایداری شهرداری‌ها و جامعه‌ی مدنی است. از نگاه برتلسمن، الگوی کشورهای شرق اروپا ثابت می‌کند ادغام سریع در بازار کار، کلید همزیستی اجتماعی است؛ در حالی‌که آلمان هنوز گرفتار در بروکراسی و گفتمان سیاسی منفی است. اگر دولت بتواند جریان داده‌ها را یکپارچه کند، سیاست JobTurbo می‌تواند تا میانه‌ی ۲۰۲۵ وضعیت اشتغال پناهجویان را به سطح ۵۰٪ برساند — اما تا آن زمان، شکاف میان آمارها و واقعیت اجتماعی همچنان نشانگر بحران اداری در قلب اروپا است.

