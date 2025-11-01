به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ فنلاند شاهد افزایش قابلتوجهی در روند اخراج و بازگرداندن مهاجران خارجی است؛ موضوعی که با سختتر شدن سیاستهای مهاجرتی این کشور، نگرانی گستردهای را در میان مهاجران غیرقانونی برانگیخته است.
براساس گزارش خبرگزاری فرانسه، دولت فنلاند از سال ۲۰۲۳، معیارهای سختگیرانهتری را برای دریافت پناهندگی، اقامت، پیوستن خانوادهها و تابعیت اعمال کرده است.
این سیاستها پس از آغاز جنگ روسیه علیه اوکراین شدت بیشتری یافت، زمانی که هلسینکی در دسامبر ۲۰۲۳ مرز ۱۳۴۰ کیلومتری خود با روسیه را بست، پس از آنکه حدود هزار مهاجر بدون ویزا از آن عبور کردند.
دولت فنلاند ادعا میکند که این اقدام از سوی مسکو برای بیثبات کردن فنلاند سازماندهی شده بود؛ ادعایی که کرملین آن را رد کرده است.
وضعیت دشوار مهاجران
یک زن مراکشی پنجاهساله میگوید که شرایط او، بسیار سخت است، زیرا دولت فنلاند از طریق ایمیل به او اطلاع داده که باید در ماه نوامبر این کشور را ترک کند.
او که به عنوان مربی اجتماعی فعالیت میکرد، اوایل سال ۲۰۲۴ وارد فنلاند شد، اما در مهلت ۹۰ روزه موفق به یافتن شغل نشد؛ دورهای که برای اتباع کشورهای غیرعضو اتحادیه اروپا جهت ماندن در کشور بدون اقامت تعیین شده است.
او میافزاید: نمیتوانم به مراکش برگردم؛ من مطلقهام و اگر شوهر سابقم از بازگشتم باخبر شود، ممکن است رفتار خشونتآمیزی نشان دهد.
این زن از مرکز پناهندگان در شهر هلسینکی با نام «خانه امید» سخن میگفت؛ جایی که مهاجران غیرقانونی از کمکهای حقوقی، اجتماعی و درمانی برخوردار میشوند و روزانه یک وعده غذای رایگان دریافت میکنند.
این مرکز توسط یک سازمان مسیحی و گروهی از داوطلبان اداره میشود و به افرادی کمک میکند که چه بهدلیل رد درخواست پناهندگیشان یا بهخاطر پایان مهلت اقامت یا ویزا در وضعیت غیرقانونی زندگی میکنند.
آمارها و سیاستهای جدید
بر اساس دادههای شورای ملی پلیس فنلاند، از ژانویه تا سپتامبر ۲۰۲۵، ۲۰۷۰ تبعه خارجی از این کشور اخراج شدهاند؛ رقمی که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۰ درصد افزایش نشان میدهد.
یک مقام پلیس فنلاند به نام «یان لیپسو» گفته است که بازرسیها در اماکن عمومی تشدید شده و اکنون حق اقامت برای خارجیها تحت بررسی بسیار دقیق قرار دارد.
او افزود: اگر مشخص شود که شخصی حق اقامت ندارد، از تمام ابزارها برای اطمینان از خروج او از فنلاند یا حوزه شینگن استفاده خواهد شد.
با اینکه آمار رسمی از شمار مهاجران فاقد مدارک وجود ندارد، برآوردها عددی میان ۳۵۰۰ تا ۵۰۰۰ نفر را نشان میدهد.
داوطلبان «خانه امید» میگویند بیشتر مراجعهکنندگان مردانی ۳۰ تا ۴۵ ساله از مراکش، سومالی و عراق هستند، اما در میان آنان خانوادهها، سالمندان و قربانیان قاچاق انسان نیز دیده میشوند.
تغییر در رویکرد دولت فنلاند
«ماری رانتانن»، وزیر کشور فنلاند از حزب راستگرای «فنلندیها» که موضعی ضد مهاجرت دارد، اعلام کرده است که هدف دولت، ایجاد یک تغییر اساسی در رویکرد نسبت به سیاست مهاجرت است تا با کشورهای اسکاندیناوی دیگر همسو شود و امنیت داخلی را تقویت کند.
«یوهانس هرفیلا» سخنگوی اداره مهاجرت فنلاند نیز گفته است که تصمیمات منفی نسبت به گذشته بیشتر شدهاند و در بررسی پروندهها، ملاحظات فردی اهمیت کمتری یافته است.
به گفته «تیرسا فورسل»، مدیر بخش نظارت و پیگیری اداره مهاجرت فنلاند، تجدیدنظر دیگر مانع اجرای حکم اخراج نمیشود.
بر اساس دادههای رسمی، اتباع خارجی حدود ۱۱ درصد از جمعیت ۵.۶ میلیون نفری فنلاند را تشکیل میدهند. این کشور در دو دهه گذشته افزایش چشمگیری در تعداد مهاجران داشت، اما در سالهای اخیر روند کاهش پناهجویان و کارگران مهاجر را تجربه کرده است.
«ایرنا بودستروم»، پژوهشگر مؤسسه مهاجرت فنلاند، در پایان میگوید:پیشتر مهاجران میتوانستند در فنلاند زندگی پایداری بسازند، اما امروز دیگر این امکان وجود ندارد.
