به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ️آلمان ۸۱ پناهجوی افغانستانی را که حکم قضایی علیه‌شان صادر شده بود، اخراج کرد، در حالی که برلین قصد دارد سیاست‌های مهاجرتی خود را سخت‌تر کند.

«الکساندر دوبرینت» وزیر کشور آلمان اعلام کرد که یک هواپیمای حامل پناهجویان افغانستانی اخراج شده به‌تازگی به سمت افغانستان پرواز کرده است.

وزارت کشور آلمان در بیانیه‌ای توضیح داد که افراد اخراج‌شده، مردان افغانستانی هستند که حکم اخراج برایشان صادر شده و پیش‌تر توسط دادگاه کیفری محکوم شده‌اند.

این وزارتخانه تأکید کرد که عملیات اخراج باید در آینده ادامه یابد و افرادی که جرائم سنگین مرتکب شده‌اند حق اقامت در کشور آلمان را ندارند.

طبق اعلام وزارت کشور آلمان، این عملیات با میانجی‌گری قطر انجام شده است. با این حال، برلین اخیراً اعلام کرده که در حال بررسی مذاکره مستقیم با طالبان برای تسهیل بازگرداندن مجرمان افغان است.

دولت صدراعظم فریدریش میترس که در ماه مه به قدرت رسیده، قصد دارد پناهجویان افغان مرتکب جرم در آلمان را اخراج کند.

دولت قبلی آلمان به رهبری اولاف شولتس از حزب سوسیال دموکرات در ۳۰ آگوست گروهی متشکل از ۲۸ افغانستانی مجرم را در اولین عملیات از این نوع پس از بازگشت طالبان به قدرت، اخراج کرد.

آلمان همچنین قصد دارد سیاست‌های خود درباره سوری‌ها را بازبینی کند، چرا که تا کنون سوریه به عنوان کشوری خطرناک شناخته می‌شد که پناهندگان نمی‌توانستند به آن بازگردند و روابط دیپلماتیک نیز با حکومت بشار اسد قطع بود. اما پس از سقوط اسد در دسامبر ۲۰۲۴، چند کشور اروپایی از جمله آلمان و اتریش اعلام کردند که روند درخواست پناهندگی را به حالت تعلیق درآورده‌اند. این در حالی است که احزاب راست افراطی در انتخابات آلمان، کرسی‌های بیشتری را به دست آوردند.

