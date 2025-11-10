به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ در حالی که آلمان در سال‌های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ درهای خود را به روی پناهجویان گریخته از جنگ در خاورمیانه گشود، اکنون با تغییر فضای سیاسی و رشد احزاب راست‌گرا، آینده مهاجران سوری در این کشور با ابهام و نگرانی روبه‌رو شده است.

فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان، اعلام کرده که دیگر «هیچ مبنای قانونی برای ادامه اقامت پناهجویان سوری در آلمان وجود ندارد» و دولت قصد دارد روند بازگشت آنان به سوریه را آغاز کند.

دولت آلمان در وهله نخست بر بازگشت داوطلبانه تأکید دارد، اما مرتس هشدار داده که «افرادی که از بازگشت خودداری کنند، ممکن است در آینده نزدیک اخراج شوند».

حدود ۱.۳ میلیون سوری در آلمان زندگی می‌کنند که برخی از آنان تابعیت آلمانی گرفته‌اند و برخی دیگر دارای اقامت دائم یا موقت هستند. بیش از ۱۶۰ هزار سوری تا پایان سال ۲۰۲۳ تابعیت آلمان را دریافت کرده‌اند و مشمول طرح بازگشت نخواهند شد اما صدها هزار نفر با اقامت موقت و وضعیت پناهندگی، در معرض خطر بازگشت اجباری قرار دارند.

مخالفت‌ها و نگرانی‌ها

فعالان و شهروندان آلمانی نسبت به این سیاست‌ها ابراز نگرانی کرده‌اند. رفیف داوود، مهندس سوری‌تبار مقیم برلین، این سیاست‌ها را «ترسناک» و در راستای خواسته‌های افراط‌گرایان دانسته است.

نهله عثمان، رئیس انجمن سازمان‌های امدادی آلمانی ـ سوری، هشدار داده که این سیاست‌ها ضربه‌ای سنگین به مهاجران ادغام‌شده ـ از جمله ۶۰۰۰ پزشک سوری فعال در نظام سلامت آلمان ـ وارد خواهد کرد.

پس از سقوط حکومت بشار اسد در سال ۲۰۲۴، دولت آلمان معتقد است که شرایط برای بازگشت مهاجران فراهم شده، اما گزارش‌ها از ادامه خشونت‌های فرقه‌ای و بی‌ثباتی امنیتی در سوریه حکایت دارند.

حزب راست‌گرای بدیل برای آلمان (AfD) با شعارهای ضد مهاجرت، در انتخابات فدرال اخیر به جایگاه دوم رسید و فشار بر دولت برای تغییر سیاست‌های مهاجرتی را افزایش داده است.

در حالی که دولت آلمان تلاش می‌کند با بازنگری در سیاست‌های مهاجرتی، پاسخگوی فشارهای سیاسی داخلی باشد، آینده هزاران مهاجر سوری که سال‌هاست در این کشور زندگی می‌کنند، همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

بازگشت اجباری آنان نه‌تنها با موانع قانونی و انسانی روبه‌روست، بلکه ممکن است پیامدهای جدی برای بازار کار و انسجام اجتماعی آلمان به همراه داشته باشد.

