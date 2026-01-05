به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ رئیس مسجد جامع پاریس اعلام کرد سال ۲۰۲۵ یکی از دشوارترین سال‌ها برای مسلمانان فرانسه بوده است؛ سالی که به گفته او با موجی از خشونت‌ها همراه شد که در مواردی به سطح «حذف و نابودی بر پایه دین» رسید.

«شمس‌الدین حافظ»، رئیس مسجد جامع پاریس در اظهاراتی، سال گذشته میلادی را سالی توصیف کرد که «در جسم و جان حک می‌شود»، زیرا جامعه مسلمان فرانسه با چالش‌هایی کم‌سابقه، از جمله قتل‌های هدفمند با انگیزه‌های نژادی و دینی روبه‌رو بوده است.

وی به قتل یک جوان مسلمان در داخل مسجدی در فرانسه اشاره کرد که هنگام عبادت به قتل رسید و این جنایت را ناشی از نفرت نژادپرستانه دانست. حافظ در این زمینه، سکوت و بی‌عملی مقامات فرانسوی را به‌شدت مورد انتقاد قرار داد و گفت «برونو رتایو» (Bruno Retailleau)، وزیر فرانسه، حتی زحمت حضور در محل حادثه یا دیدار با خانواده قربانی را به خود نداد؛ مسئله‌ای که خشم گسترده مسلمانان را در پی داشت.

رئیس مسجد جامع پاریس با تأکید بر اینکه «او فقط به این دلیل کشته شد که مسلمان بود»، افزود: سکوت سریع در برابر این قتل، این پیام را القا کرد که گویا جان برخی انسان‌ها زودتر از دیگران قابل حذف است؛ سکوتی که به گفته او، زخمی عمیق‌تر از اندوه خانوادگی قربانی بر جای گذاشت.

حافظ همچنین به دیگر موارد قتل با انگیزه‌های نژادی و دینی در سال ۲۰۲۵ اشاره کرد و از جمله به کشته شدن یک مهاجر تونسی به دست پلیس فرانسه پرداخت. وی در ادامه نسبت به گسترش پدیده اسلام‌هراسی در فرانسه هشدار داد و آن را «ریشه‌دار، خاموش اما فراگیر» توصیف کرد که به فرسایش روانی روزمره مسلمانان منجر شده است.

رئیس مسجد جامع پاریس در پایان از جامعه فرانسه خواست واقعیت تبعیض علیه مسلمانان را انکار یا کوچک‌نمایی نکند و تأکید کرد مسلمانان، با وجود پایبندی به اصول جمهوری فرانسه، از سوی برخی جریان‌های راست‌گرا و افراطی از بدنه اجتماعی کشور طرد می‌شوند؛ رویکردی که به گفته او، نتیجه مستقیم گفتمان‌های نفرت‌محور سیاستمداران و رسانه‌های همسو با آنان است.

