به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ شیخ «شمسالدین حافظ»، رئیس مسجد بزرگ/ جامع پاریس، در آغاز سال تحصیلی جدید با حضور در مدرسۀ ملی ابن بادیس در شهر «ویتری-سور-سن»، با جمعی از دانشجویان این مرکز دیدار و گفتوگو کرد. وی در این دیدار بر اهمیت همراهی و پشتیبانی علمی و معنوی از دانشجویان مسلمان تأکید کرد.
طبق گزارش خبرگزاری محلی، مدرسۀ ابن بادیس، که زیر نظر مسجد جامع پاریس فعالیت میکند، از لحاظ کیفی و کمی دورههای آموزشی جالب توجهی را برگزار میکند. این مرکز علاوه بر تربیت ائمۀ جماعت مساجد، روحانیان دینی، در پنج شعبۀ خود در سراسر فرانسه به آموزش علوم اسلامی و معارف دینی میپردازد.
شمسالدین حافظ هدف این برنامهها را «پرورش روحانیون آگاه و صلحطلب» دانست که بتوانند با شناخت عمیق از اسلام، نقشی مؤثر در ترویج گفتوگوی میان ادیان و تقویت همزیستی اجتماعی ایفا کنند.
مدرسه ملی و اسلامی ابن بادیس یک مرکز آموزشی و تربیتی است که به هدف تقویت آموزش نسل جدید جوانان مسلمان در فرانسه تأسیس شده است. این مدرسه رسماً در ۲۵ فوریه ۲۰۲۵ در شهر ویتری-سور-سن، در منطقه وال-دو-مارن، افتتاح شد و جایگاه مرکزی برنامههای آموزشی مسجد جامع پاریس را در حوزه دین و فرهنگ اسلامی تشکیل میدهد.
راهاندازی مدرسه با حمایت دولت فرانسه و کمک دولت الجزایر صورت گرفت؛ ساختمان این مدرسه پیشتر متعلق به کنسولگری الجزایر بود و پس از بازسازی، شامل هشت کلاس، یک آمفیتئاتر و کتابخانه شده است.
مدرسۀ ابن بادیس همچنین دورههایی در زمینه آموزش زبان عربی، خوشنویسی اسلامی برای علاقهمندان برگزار میکند.
