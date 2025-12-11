شکایت مسجد جامع پاریس از رسانه ملی فرانسه در پی اظهارات جنجالی

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «شمس‌الدین حفیظ» رئیس مسجد بزرگ/جامع پاریس، شکایتی رسمی را نزد نهاد تنظیم‌گر صوت‌وتصویر فرانسه، «آرکوم» (ARCOM)، درباره اظهارات «ناتالی سن-کریک» مدیر تحریریه ملی گروه رسانه‌ای «فرانس تلویژن» ثبت کرده است. این اظهارات در برنامه «همه‌چیز سیاسی است» در تاریخ ۳ دسامبر ۲۰۲5 در شبکه «فرانس‌اینفو» بیان شد و به‌گفته رئیس مسجد بزرگ پاریس، میان «رأی مسلمانان/الگوی رأی دادان شهروندان مسلمان» و «یهودستیزی» پیوندی ناروا برقرار می‌کند؛ موضوعی که به‌سرعت واکنش‌های گسترده‌ای برانگیخت.

در این برنامه، سن-کریک هنگام پرسش از «الکسیس کربیر» نماینده سابق فرانسه، پس از آنکه او تأکید کرد «یهودستیزی مسئله‌ای جدی است»، گفت: «جست‌وجوی رأی مسلمانان نیز مسئله‌ای جدی است». این جمله که به معنای هم‌تراز دانستن مسلمانان با یهودستیزی تلقی شد، با واکنش فوری کربیر روبه‌رو گردید. او این قیاس را «غیرقابل‌قبول» دانست و تصریح کرد که «مسلمانان هیچ نیازی به سخنان یهودستیزانه برای رأی دادن به کسی ندارند». سن-کریک سپس ادعا کرد سخنان او ناظر بر «کسانی است که چنین اعتقادی دارند» نه همه مسلمانان.

شمس‌الدین حفیظ این اظهارات را «بسیار خطرناک» توصیف کرده و تأکید کرده است که چنین سخنانی موجب «انگ‌زنی مستقیم» به جامعه مسلمان می‌شود. چندین چهره سیاسی چپ، از جمله «اولیویه فور» رئیس حزب سوسیالیست، و «مانوئل بومپار» هماهنگ‌کننده ملی حزب «فرانسه نافرمان»، نیز این سخنان را «اسلام‌هراسانه» و «به‌لحاظ اجتماعی زیان‌بار» توصیف کرده‌اند. همچنین روزنامه‌نگار فرانسوی «سیلوَن آتال» با طرح پرسشی عمومی، تلاش کرد سخنان سن-کریک را توجیه کند؛ اما رئیس مسجد بزرگ پاریس در پاسخ تأکید نمود که اسلام هرگونه یهودستیزی را ممنوع کرده و مسلمانان نباید قربانی «دسته‌بندی‌های کلی‌گرایانه» شوند.

در همین حال، «جمعیت مقابله با اسلام‌هراسی در اروپا» (CCIE) نیز با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی «ایکس» خواستار ارسال گزارش‌های رسمی به آرکوم شده و اظهارات سن-کریک را «ناقض بی‌طرفی رسانه عمومی فرانسه» دانسته است. آرکوم تاکنون واکنشی نشان نداده است.

............

پایان پیام