به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت (ع) ـ ابنا ـ چندی پیش، دو شبکۀ تلویزیونی Franceinfo و CNews در فرانسه اظهارات اسلام‌ستیزانه‌ای مطرح کردند که خشم مسلمانان محلی را به‌شدت برانگیخت.

در همین راستا، شمس‌الدین حفیظ مدیر مسجد جامع پاریس، درپی اظهارات این دو شبکۀ تلویزیونی به نهاد نظارتی «آرکام» (مرجع نظارت بر ارتباطات صوتی-تصویری و دیجیتال) شکایت کرد.

در شکایت‌نامۀ مسجد پاریس آمده است در روز دوشنبۀ هفتۀ پیش خانم والیـری لکسـبل اظهاراتی در شبکۀ Franceinfo مطرح کرد که شهروندان مسلمان را مورد انگ و تبعیض قرار می‌دهد. چنین اظهاراتی که مسلمانان فرانسه را به‌عنوان تهدیدی جمعیتی و به‌ویژه برای هموطنان یهودی معرفی می‌کند، کاملاً غیرقابل قبول است.

مسجد جامع پاریس، در ادامه، این اظهارات را صرفاً نژادپرستی و اسلام‌ستیزانه خواند و افزود: چنین سخنانی در رسانه‌های عمومی، و به ویژه توسط یک خبرنگار با تجربه، شدت مشکل را نشان می‌دهد، اسلام‌ستیزی‌ها دیگر یک امر حاشیه‌ای نیست و علنی و تکراری شده است.

مسجد جامع پاریس همچنین با بیان اینکه در همان روز، در شبکه دیگری به نام CNews، اظهارات دیگری مطرح شد که ادعا می‌کرد مسلمانان اکنون در تلاش برای تسخیر سرزمین‌های غربی هستند» و بدین ترتیب آنان را به یک تهدید موجودیتی برای فرانسه تبدیل کرد، افزود: عادی‌سازی اظهارات تبعیض‌آمیز باعث می‌شود مسلمانان فرانسه که در واقع شهروندان این کشور هستند، احساس طردشدگی و نگرانی کنند. این وضعیت جدی و نگران‌کننده خواهد بود.

شایان ذکر است مطالعه‌ای که اخیراً با حمایت مسجد جامع پاریس انجام شده، نشان می‌دهد ۶۶ درصد از مسلمانان فرانسه طی پنج سال گذشته قربانی تبعیض یا اسلام‌هراسی شده‌اند؛ آماری تکان‌دهنده که از تشدید بحران اجتماعی در این کشور حکایت دارد.

