به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سناتور راجه ناصر عباس جعفری، رئیس مجلس وحدت مسلمین پاکستان، تهدیدهای اخیر دونالد ترامپ علیه ایران را مکر، فریب و نشانه‌ای از تجاوزگری دانست.

وی اعلام کرد که سیاست‌ها و تهدیدهای خصمانه آمریکا نه تنها به حل مسائل دیپلماتیک کمک نمی‌کند، بلکه جهان را به سمت تنش‌های بی‌مورد سوق می‌دهد.

راجه ناصر در توییتی به سیاست خارجی ترامپ اشاره کرد و نوشت: تهدید ایران و حمله نظامی به ونزوئلا نشان‌دهنده جسارت بی‌حد و نقض قوانین بین‌المللی است.

وی افزود ترامپ با نمایش قدرت تلاش می‌کند بحران‌های داخلی خود را پنهان کند و منافع شخصی را بر دیپلماسی ترجیح می‌دهد.

رئیس مجلس وحدت مسلمین پاکستان همچنین تأکید کرد: تهدیدهای ترامپ چیزی جز حیله‌گری و نمایش زور و قدرت نیست و این سیاست‌ها می‌توانند ثبات بین‌المللی را به خطر بیندازند. جهان نباید در برابر اقدامات ترامپ تسلیم شود، زیرا نمایش تهدید و خشونت راه‌حل مسائل نیست و تنها باعث افزایش تنش می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: در ماه‌های اخیر، رئیس‌جمهور آمریکا سیاست‌های خصمانه و تهدیدآمیز متعددی علیه ایران و دیگر کشورها از جمله ونزوئلا اتخاذ کرده که شامل تهدید به اقدامات نظامی و فشار اقتصادی بوده و با واکنش‌های گسترده بین‌المللی مواجه شده است.

