به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ رئیس جمهور ونزوئلا که در روزهای گذشته و پس از تجاوز آمریکا به کاراکس ربوده و به نیویورک انتقال اجباری داده شد، در جلسه دادگاه که برای او همسرش به اتهام قاچاق مواد مخدر تشکیل شد تصریح کرد: من رئیس جمهور ونزوئلا هستم و خود را اسیر جنگی می‌دانم.

او تاکید کرد: بی‌گناه هستم و هیچ‌یک از اتهامات مطرح‌شده در دادگاه را نپذیرفتم؛ عبارتی که هنگام خروج از دادگاه نیز به آن تاکید کرد.

همسر مادورو نیز در پرونده قاچاق مواد مخدر به آمریکا اعلام بی‌گناهی کرد.

وکیل مادورو به نیویورک تایمز گفت که فعلاً برای آزادی با وثیقه درخواست نمی‌دهند، اما این امکان در آینده وجود دارد.

طبق گزارش این روزنامه آمریکایی مادورو به قاضی گفته است که پیش از حضور در دادگاه کیفرخواست را ندیده و از حقوق قانونی خود آگاه نیست.

قاضی به مادورو و همسر وی حق تماس با کنسولگری کشورشان را داد و وکیل مادورو اعلام کرد که موکلش خواستار آزادی بدون وثیقه است، اما حق درخواست وثیقه در آینده را محفوظ می‌دارد.

