سفیر ایران در کابل خواستار مبادله نیروی کار ماهر میان افغانستان و ایران شد

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ «علیرضا بیگدلی» سفیر جمهوری اسلامی ایران در کابل با «عبدالمنان عمری» وزیر کار و امور اجتماعی حکومت سرپرست افغانستان دیدار کرد.
وزارت کار و امور اجتماعی حکومت سرپرست افغانستان اعلام کرد که در دیدار با سفیر جمهوری اسلامی ایران پیرامون تقویت و گسترش روابط دوجانبه به خصوص در مورد مهاجران افغانستان بحث و گفتوگو شده است.
عبدالمنان عمری با اشاره به بازگشت مهاجران افغانستانی از ایران، اظهار داشت که رسیدگی به مشکلات مهاجران یک امر ضروری است تا شرایط برگشت داوطلبانه آنها به افغانستان و تسهیلات لازم فراهم گردد.
وزیر کار و امور اجتماعی حکومت سرپرست افغانستان افزود: ما خواهان بهرهمندی متقابل از تجارب یکدیگر در زمینه مطالعات بازار کار هستیم و مایل هستیم به انجام مذاکرات تفصیلی با همتای ایرانی خویش در خصوص چگونگی اعزام نیروی کار ماهر افغانستان به ایران میباشیم تا به یک تفاهم مشترک دست یابیم.
مهاجران غیرقانونی بازار کار در ایران مختل کرده است
در همین حال، سفیر جمهوری اسلامی ایران در این دیدار به وضوح بیان کرد که حضور مهاجران غیرقانونی افغانستانی در ایران، سبب مختلسازی بازار کار در این کشور شده است و از این رو، تعهد وجود دارد تا زمینه انتقال این افراد به افغانستان به صورت شایسته و آبرمندانه فراهم شود.
بیگدلی با ابراز اینکه زمینه تبادل نیروی کار میان دو کشور فراهم گردد، گفت: ما ترجیح میدهیم که نیروی کار ماهر افغانستانی در بازار کار ایران و متقابلا نیروی کار ماهر ایرانی در بازار کار افغانستان فعالیت نمایند.
با این حال، وزیر کار و امور اجتماعی حکومت سرپرست افغانستان و سفیر ایران توافق کردند که گفتوگوها در این زمینه ادامه یابد تا تفاهمنامه مشترک حاصل شود.
سفیر ایران همچنان از وزیر کار و امور اجتماعی حکومت سرپرست افغانستان دعوت کرد تا برای ادامه مذاکرات و بررسی موضوعات مرتبط در یک فرصت مناسب به تهران سفر رسمی کند.
شایان ذکر است، وزارت کار و امور اجتماعی حکومت سرپرست طالبان بر اساس قانون امر به معروف نهی از منکر، از این دیدار هیچگونه تصویری منتشر نکرده است. قانون امر به معروف حکومت سرپرست افغانستان که سال گذشته نافذ شد، تصویربرداری از افراد زندهجان را ممنوع کرده است.
