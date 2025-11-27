دیدار مقامات ایرانی و افغانستانی در کابل و استانبول درباره مسائل اقتصادی

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ صفحه ایکس سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل، از دو دیدار جداگانه مسئولان ایرانی با مسئولان حکومت سرپرست افغانستان در کابل و استانبول خبر داد.

بر اساس اعلام این صفحه دیدار اول میان علی‌رضا بیکدلی سرپرست سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل در دیدار با عبدالمنان عمری وزیر کار و امور اجتماعی حکومت سرپرست افغانستان صورت گرفته است.

صفحه رسمی ایکس سفارت ایران در کابل نوشت: در این دیدار درباره گسترش روابط دوجانبه در زمینه کار، تبادل تجربیات، آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و بررسی اشتغال قانونی مهاجران افغان در ایران گفتگوهایی انجام شده است.

این صفحه دیدار دوم در همین روز (پنجشنبه ۶ آذر) را مربوط به رایزنی سید محمد اتابک، وزیر صنعت معدن و تجارت ایران با نورالدین عزیزی وزیر صنعت و تجارت افغانستان در حاشیه نشست پنجمین اجلاس وزرای تجارت سازمان همکاری اقتصادی(اکو) در استانبول دانسته است.

در این دیدار، طرفین در خصوص توسعه همکاری های تجاری ایران‌ و افغانستان گفت‌وگو و تبادل نظر کردند.

