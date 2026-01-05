به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ رسانههای کشور تاجیکستان گزارش دادهاند که در دو حمله جداگانه در تاریخهای ۲۶ و ۳۰ نوامبر، پنج تبعه کشور چین در نزدیکی مرز کشور های افغانستان و تاجیکستان کشته و پنج نفر دیگر زخمی شدهاند.
به گفته منابع محلی، عاملان این حملات شبهنظامیانی بودهاند که از خاک کشور افغانستان وارد عمل شدهاند.
مقامهای کشور تاجیکستان در واکنش، بدون ارائه اسناد مشخص، قاچاقچیان مواد مخدر و گروههای جنایتکار را متهم کردهاند.
طالبان نیز از بازداشت دو مظنون خبر داده، اما جزئیاتی درباره هویت یا وابستگی آنان منتشر نکرده است.
تاکنون هیچ گروهی مسئولیت این حملات را برعهده نگرفته است.
تحلیلگران امنیتی هشدار میدهند که تداوم ناامنی در این منطقه میتواند پروژههای معدنی و زیربنایی کشور چین در آسیای مرکزی را با خطر جدی مواجه کند.
پس از این حوادث، چین خواستار تقویت تدابیر امنیتی شده و به شهروندانش توصیه کرده از سفر به مناطق مرزی خودداری کنند.
