به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سفیر چین در افغانستان در دیدار با معاون وزیر امور خارجه طالبان، حملات اخیر به کارگران چینی در مناطق مرزی تاجیکستان را که به ادعای دوشنبه از خاک افغانستان انجام شده، محکوم کرد.

ژائو شینگ، سفیر چین در کابل، در دیدار امروز (چهارشنبه ۱۲ آذر) با محمد نعیم، معاون وزیر خارجه طالبان، این حملات را «کار دشمنانی که به دنبال ایجاد بی‌اعتمادی میان کشورها هستند» توصیف کرد.

به گفته سخنگوی وزارت خارجه طالبان، سفیر چین از تلاش‌های جدی امارت اسلامی در قبال این حوادث قدردانی کرد و تأکید نمود که عاملان این رویدادها قصد آسیب زدن به روابط دوستانه چین و افغانستان را دارند.

دکتر نعیم نیز به سفیر چین اطمینان داد که تحقیقات در مورد این حوادث ادامه دارد.

این دیدار در حالی صورت گرفت که تاجیکستان اعلام کرده در دو حمله جداگانه طی روزهای اخیر (۲۶ و ۳۰ نوامبر)، پنج کارگر چینی کشته و پنج تن دیگر زخمی شده‌اند؛ حملاتی که مقامات تاجیک آن را از مبدأ افغانستان و با استفاده از سلاح گرم و پهپاد مجهز به نارنجک دانسته‌اند.

از سوی دیگر طالبان ضمن محکوم کردن این حوادث، آمادگی خود را برای همکاری با تاجیکستان در تحقیقات مشترک اعلام کرده است.

