به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ سمیون گریگوریف سفیر کشور روسیه در گفتوگو با خبرگزاری ریانووستی گفت که وضعیت امنیتی کشور افغانستان به یکی از محورهای اصلی رایزنیهای نظامی و امنیتی کشور های روسیه و تاجیکستان تبدیل شده و نیاز به هماهنگی نزدیکتر میان نهادهای امنیتی دو کشور را افزایش داده است.
وی همکاری نظامی و فنی نظامی با کشور تاجیکستان را از عناصر کلیدی حفظ ثبات در آسیای مرکزی دانست و افزود گزارشها درباره حملات علیه اتباع خارجی در نزدیکی مرز کشور های افغانستان و تاجیکستان، نگرانیهای امنیتی را تشدید کرده است.
گریگوریف با اشاره به وجود سازوکارهای مشترک میان نیروهای امنیتی، نهادهای اطلاعاتی و شوراهای امنیت ملی دو کشور گفت این همکاریها بهصورت منظم برای مقابله با تهدیدات منطقهای دنبال میشود.
او همچنین نقش پایگاه نظامی ۲۰۱ کشور روسیه در کشور تاجیکستان را برای امنیت منطقه کلیدی توصیف کرد و آن را بخشی مهم از ساختار امنیت جمعی آسیای مرکزی دانست.
