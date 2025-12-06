به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلام والمسلمین هاشمی، خطیب نماز جمعه شیعیان مزارشریف، در خطبه دوم نماز این هفته که با حضور پرشور مردم در مصلای سلطانیه برگزار شد، به تحلیل تحولات اخیر افغانستان پرداخت.
وی با اشاره به حمله مسلحانه نزدیک مرز تاجیکستان که منجر به کشته شدن چند تبعه چینی شد، گفت: برخی همسایگان این حادثه را به گردن امارت اسلامی انداختند، اما مسئولان افغانستان آن را محکوم کردند.
وی با استناد به آیه ۱۹۵ سوره بقره «وَلاَ تُلْقُواْ بِأَیْدِیکُمْ إِلَی التَّهْلُکَةِ» تأکید کرد: «ما طرفدار بیثباتی نیستیم. بیثباتی مرزها مستقیماً به بیثباتی اقتصاد، تجارت و امنیت منجر میشود.»
خطیب جمعه مزارشریف اظهار داشت: مرزهای کشور باید با مدیریت کامل و برگرفته از آموزههای قرآن، پیامبر(ص)، اهلبیت(ع) و اصحاب پیامبر(ص) اداره شود؛ مسئولان باید هوشیار باشند و نگذارند افغانستان به محل نزاع گروهها و میدان رقابت قدرتهای منطقهای و فرامنطقهای تبدیل گردد.
هاشمی افزود: همسایگان را باید با دقت و دید جامع رصد کنیم؛ آنهایی که فقط به فکر منافع خود هستند و از جایی دستور میگیرند را بشناسیم. .
وی خطاب به مسئولان حکومتی افغانستان گفت که مردم باید احساس کنند کشورشان صاحب دارد و مسئولان دلسوز ملتاند و در ادامه تأکید کرد: با دیپلماسی عاقلانه و مسئولانه باید به جامعه جهانی ثابت کنیم که دلسوز کشور و مردم هستیم.
خطیب جمعه مزارشریف در پایان اظهار داشت: من بهعنوان فرزند این سرزمین، تا آخرین توان برای سربلندی افغانستان و مردمش ایستادگی میکنم.
