به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ طرح توسعه و بازسازی محوطه تاریخی نبرد خندق (غزوه خندق) در شهر مدینه در حال اجراست؛ طرحی که شامل مرمت شش مسجد تاریخی مهم و ایجاد یک مجموعه شبیهسازی جدید برای بازنمایی بصری این رخداد سرنوشتساز در تاریخ اسلام است.
بر اساس این طرح، شش مسجد تاریخی مورد بازسازی و احیا قرار میگیرند که هدف از این اقدام، حفظ میراث اسلامی و تقویت پیوند زائران و بازدیدکنندگان با تاریخ صدر اسلام عنوان شده است.
مساجد مشمول این پروژه عبارتاند از: مسجد علی بن ابیطالب(ع)، مسجد سلمان فارسی، مسجدی به نام خلیفه اول، مسجدی به نام خلیفه دوم، مسجد سعد بن معاذ، و مسجد فتح میباشند.
در کنار عملیات مرمتی، یک مجموعه جدید با عنوان «شبیهسازی خندق» طراحی و اجرا خواهد شد که هدف آن، نمایش تصویری و آموزشی نبرد خندق و شرایط تاریخی و نظامی آن دوره است. این بخش، رویکردی نوین در معرفی تاریخ اسلامی به زائران و نسلهای جدید به شمار میرود.
مسئولان این پروژه اعلام کردهاند که شبیهسازی خندق به بازدیدکنندگان کمک میکند تا راهبردها، موقعیت جغرافیایی و رویدادهای یکی از مهمترین نبردهای صدر اسلام را بهصورت ملموستر درک کنند؛ نبردی که نماد تدبیر، ایستادگی و وحدت مسلمانان در برابر جبهه متجاوز بود.
