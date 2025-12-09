معرفی اثر تاریخی کنیسه ملایعقوب در اصفهان

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ کنیسه ملا یعقوب، واقع در محله تاریخی جویباره اصفهان، یکی از مهم‌ترین عبادتگاه‌های یهودیان این شهر است.

ساخت این کنیسه به اواخر دوره قاجار و اوایل دهه ۱۲۹۰ هجری شمسی برمی‌گردد و در مرکز بنا، گنبدخانه هشت‌ضلعی قرار دارد که به تأمین روشنایی شبستان کمک می‌کند.

در زیرزمین کنیسه، محل دفن بزرگان یهودی اصفهان از جمله ملا یعقوب است.

این کنیسه در مجاورت آرامگاه کمال‌الدین اسماعیل، شاعر نامدار اصفهان، واقع شده و همین نزدیکی ارزش تاریخی آن را دوچندان کرده است.

بازدیدکنندگان و پژوهشگران علاقه‌مند به معماری و تاریخ دینی می‌توانند از جزئیات معماری و نقوش تزئینی کنیسه بهره‌مند شوند.

