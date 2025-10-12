  1. صفحه اصلی
استقبال هزاران بوسنیایی از بازگشایی مجدد مسجد تاریخی این کشور

استقبال هزاران بوسنیایی از بازگشایی مجدد مسجد تاریخی این کشور

مسجد تاریخی «سفیراچکا» در بوسنی‌وهرزگوین با استقبال هزاران نفر از جامعۀ محلی مجدداً بازگشایی شد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مسجد تاریخی «سفیراچکا» در شهر گراداچاتس بوسنی و هرزگوین، پس از تکمیل پروژه بازسازی ، با حضور هزاران علاقه‌مند از سراسر کشور مجدداً افتتاح شد. این مسجد قدیمی‌ترین بنای مذهبی حفظ‌شده در شهر است و بازگشت آن به شکوه تاریخی‌اش شور و شعف فراوانی در میان جامعه مسلمانان ایجاد کرده است.

در مراسم افتتاح، دکتر حسین کافازویچ، رئیس علوم اسلامی بوسنی و هرزگوین، ضمن تأکید بر اهمیت حفظ هویت اسلامی، نقش اهالی و مصلّیان در بازسازی مسجد را ستود و اظهار داشت: مسجد در بوسنی شریان هویت ملت است و نمی‌توانیم مسجدی یا نماد تاریخی را از دست بدهیم.

بازسازی مسجد از فوریه سال گذشته آغاز شد و به دلیل فرسایش اساسی ساختمان، پروژه بازسازی جزئی به یک بازسازی کامل با ایجاد یک طبقه زیرین اضافی تبدیل شد. هزینه این پروژه حدود یک میلیون مارک صربی بوده و علاوه بر حمایت مادی اهالی و مؤمنان، شهرداری منطقه نیز در این بازسازی همکاری کرده است.

شیخ نصرت کوجراکوویچ، رهبر محلی تأکید کرد که مسجد بازسازی‌شده به‌عنوان مناره‌ای جدید برای رشد معنوی و تربیتی منطقه عمل خواهد کرد و پیوند مردم با دین و هویت‌شان را مستحکم می‌کند. مفتی شهر توزلا بوسنی نیز حضور گسترده مردم در مراسم افتتاح را نشانه تعلق عمیق دینی و ملی جامعه دانست.

