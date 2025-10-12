استقبال هزاران بوسنیایی از بازگشایی مجدد مسجد تاریخی این کشور

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ مسجد تاریخی «سفیراچکا» در شهر گراداچاتس بوسنی و هرزگوین، پس از تکمیل پروژه بازسازی ، با حضور هزاران علاقهمند از سراسر کشور مجدداً افتتاح شد. این مسجد قدیمیترین بنای مذهبی حفظشده در شهر است و بازگشت آن به شکوه تاریخیاش شور و شعف فراوانی در میان جامعه مسلمانان ایجاد کرده است.
در مراسم افتتاح، دکتر حسین کافازویچ، رئیس علوم اسلامی بوسنی و هرزگوین، ضمن تأکید بر اهمیت حفظ هویت اسلامی، نقش اهالی و مصلّیان در بازسازی مسجد را ستود و اظهار داشت: مسجد در بوسنی شریان هویت ملت است و نمیتوانیم مسجدی یا نماد تاریخی را از دست بدهیم.
بازسازی مسجد از فوریه سال گذشته آغاز شد و به دلیل فرسایش اساسی ساختمان، پروژه بازسازی جزئی به یک بازسازی کامل با ایجاد یک طبقه زیرین اضافی تبدیل شد. هزینه این پروژه حدود یک میلیون مارک صربی بوده و علاوه بر حمایت مادی اهالی و مؤمنان، شهرداری منطقه نیز در این بازسازی همکاری کرده است.
شیخ نصرت کوجراکوویچ، رهبر محلی تأکید کرد که مسجد بازسازیشده بهعنوان منارهای جدید برای رشد معنوی و تربیتی منطقه عمل خواهد کرد و پیوند مردم با دین و هویتشان را مستحکم میکند. مفتی شهر توزلا بوسنی نیز حضور گسترده مردم در مراسم افتتاح را نشانه تعلق عمیق دینی و ملی جامعه دانست.
