به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در منطقه ایویه شهر گرودنوی بلاروس، مسجدی با معماری چوبی که بیش از یک قرن و نیم قدمت دارد، همچنان پذیرای نمازگزاران است و به‌عنوان قدیمی‌ترین و زیباترین مسجد چوبی این کشور شناخته می‌شود. این مسجد که در سال ۱۸۸۴ تأسیس شد، نمایانگر ایمان و هویت جامعه‌ای کوچک از مسلمانان است که توانسته‌اند با وجود شرایط سخت تاریخی، این میراث اسلامی را تا امروز حفظ کنند.

این مسجد طی حدود ۱۵۰ سال گذشته به‌طور مستمر فعال بوده و نسل‌ها در آن نماز خوانده‌اند. جمعیت مسلمان این شهر که تنها حدود ۵۰۰ نفر از ۶۹۰۰ نفر جمعیت شهر را تشکیل می‌دهند، با مراقبت ویژه‌ای از مسجد نگهداری می‌کنند و آن را بخشی از هویت خود می‌دانند.

معماری مسجد ترکیبی از سبک محلی سنتی و عناصر هنری ساده است که ظاهری همزمان اصیل و زیبا به آن می‌بخشد. در داخل مسجد، بخش‌های جداگانه‌ای برای نماز مردان و زنان تعبیه شده و ساختار چوبی ساده آن نشان‌دهنده سبک زندگی و معماری جوامع مسلمان قدیمی در اروپا است. این مسجد همچنین گردشگران و بازدیدکنندگان داخلی و خارجی را به دلیل ویژگی‌های منحصر به‌فرد معماری و ارزش تاریخی‌اش جذب می‌کند.

شیخ شعبانوویچ، عضو انجمن اسلامی بلاروس، تأکید کرد که مسجد ایویه اکنون نه تنها مکانی برای عبادت، بلکه مرکز اصلی فرهنگی و اجتماعی مسلمانان در کشور است و به زودی مرکز آموزشی و فرهنگی جدیدی در کنار آن افتتاح خواهد شد تا ارتباط با جامعه محلی را تقویت کند.

...........

پایان پیام