بازسازی مسجد تاریخی ایبار در کوزوو با حمایت یک سیاستمدار محلی

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت (ع) ـ ابنا ـ فاتون پچی، نامزد شهرداری شهر میتروویستا، در شمال کوزوو از تصمیم خود برای مشارکت فعال در بازسازی مسجد تاریخی ایبار خبر داد؛ مسجدی که در سال ۱۹۹۹ توسط نیروهای صرب در جریان جنگ کوزوو به آتش کشیده شد و یکی از صدها مکان مذهبی تخریب‌شده در آن دوران بود.

این مقام کوزوویی با تأکید بر جایگاه فرهنگی و معنوی این مسجد برای مردم منطقه، گفت: می‌دانیم این مسجد چه اهمیت تاریخی و معنوی بزرگی برای شهروندان میتروویچا داشته است.

پچی افزود: بازسازی مسجد ایبار اقدامی در جهت احترام به میراث اسلامی و فرهنگی و گامی مهم برای حفظ هویت دینی شهر خواهد بود.

در سال‌های اخیر، تلاش‌هایی برای بازسازی این مسجد صورت گرفته است. بازسازی مسجد ایبار نمادی از احیای هویت اسلامی و فرهنگی در منطقه است و می‌تواند نقش مهمی در تقویت همبستگی و صلح میان جوامع مختلف در کوزوو ایفا کند.

........

پایان پیام