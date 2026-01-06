به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ آیا حفظ نظام واجب تر از هر چیزی نیست؟! بدانیم بقای نظام جمهوری اسلامی با اجرای عدالت و مبارزه قاطع با مفسدان اقتصادی تضمین می شود و این مهم نیز با همکاری جدی دولت، مجلس و قوه قضائیه ممکن است که امیدواریم محقق شود. در پی تلاش دشمنان در ایجاد بلوا و آشوب و سوءاستفاده از اعتراضات معیشتی، مرتضی نجفی قدسی در یادداشت زیر به تبیین مواضع پرداخته است:

بسم الله الرحمن الرحیم

«یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اذْکُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَیْکُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَن یَبْسُطُوا إِلَیْکُمْ أَیْدِیَهُمْ فَکَفَّ أَیْدِیَهُمْ عَنکُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلَی اللَّهِ فَلْیَتَوَکَّلِ الْمُؤْمِنُونَ» (سوره ی مائده، آیه ۱۱)

ای اهل ایمان! یاد آرید نعمت و نصرت خدا را بر خودتان آنگاه که گروهی می خواستند بر شما سیطره پیدا کنند و خدا دست ستم آنها را از شما کوتاه نمود، پس از خدا بترسید و مؤمنان تنها بر خدا توکل می کنند.

هنوز از حملات ددمنشانه و ناجوانمردانه دشمن صهیونیستی به سرزمین مان ۷ ماه نگذشته است که این چنین غافل از دشمنان کینه توز شدیم و جبهه ی خود را گم کردیم!

تبلیغات اغواگرانه دشمنان بی داد می کند و رسانه های سمعی و بصری آنها گوش هر انسانی را کر می کند! واقعاً جنگ تبلیغاتی گسترده ای در جریان است به حدی که عده ای بازگشت رژیم ننگین پهلوی را در سر می پرورانند!!

واقعاً جفاست یعنی این همه خدمات جمهوری اسلامی در این سال ها را نادیده بگیریم و اشکالات را آنقدر بزرگ ببینیم که حاضر شویم به هر خفت و ذلتی تن دهیم و برده ی صهیونیستها و آمریکای جنایتکار شویم!

گوشه ای از جنایات پهلوی ها در حق ملت ایران

این روزها از برخی شعارها واقعاً در اعجابم! آیا اینها هیچ آگاهی از جنایت های رضاخان و فرزندش محمدرضا ندارند! چه ظلم ها که آنان بر این کشور نکردند!

وقتی رضاخان به دستور انگلیس دستور داد که حجاب و چادر از سرزنان ایرانی برداشته شود،‌ آیا می دانید سال ها چه هتک حرمت هایی به نوامیس کشورمان رخ داد!‌ مادربزرگم که در سال ۱۳۶۰ به رحمت خدا رفته است برایم نقل می کرد که پاسبان ها به هر زن چادری در کوچه و بازار بر می خوردند به شدت با او برخورد می کردند و معلوم نبود چه بلایی بر سرشان می آید و بسیاری از زنان از ترس، سال ها در خانه ماندند و بیرون نیامدند! و مادربزرگم گفت حداقل ۶ سال در خانه ماندیم تا قدری فضا آرام تر شد!

یادتان رفت در همین مسجد گوهرشاد حرم امام رضا (ع) چند هزار نفر را به قتل رساندند صرفاً برای تجمعشان در حمایت از حجاب که با هجوم وحشیانه دژخیمان رضاشاه روبرو شدند و خونشان سنگفرش حرم را رنگین کرد!

آیا یادتان رفته است که رضاشاه تشکیل مجالس عزاداری را ممنوع اعلام کرد و سال ها روضه ها و مجالس عزاداری مخفیانه در خانه ها برگزار می شد! آیا اینها اسمش آزادی بود! رضا شاه غلام حلقه بگوش انگلیس پلید بود که در قحطی تحمیلی به ایران ۹ میلیون نفر از نفوس ایران را به قتل رساند و مادربزرگم آن زمان را هم دیده بود که جنازه ها از گرسنگی در کوچه ها و خیابان ها افتاده بود و غذای مردم خوردن گوشت سگ و گربه بود!

در جریان حادثه پانزده خرداد، مردم عزیز ورامین چه گناهی داشتند که بی رحمانه مورد قتل عام قرار گرفتند و یا مردم تهران در میدان ارک نسبت به دستگیری حضرت امام اعتراض کردند که وحشیانه مورد هجوم قرار گرفتند و صدها نفر به قتل رسیدند و اجسادشان را در دریاچه قم فرو ریختند!

خفقان رژیم پهلوی یادتان رفته است که احدی جرأت نمی کرد انتقادی از پهلوی بکند مبادا به گوش ساواک برسد و مرگ را به چشم خود ببیند! اگر بخواهیم جنایات رژیم پهلوی و اذنابش را بگوئیم مثنوی هفتاد من کاغذ می شود!

متأسفانه از بس نگفته ایم نسل جدید کمتر از جنایات و خباثت های آنها می داند و این ضعف متوجه نظام آموزش و پرورش است که چرا در تبیین واقعیت های تاریخی و ظلم هایی که توسط آمریکا و انگلیس و دست نشانده هایش بر ملت ایران رفته است غمض عین کرده و ما امروز شاهد شعارهایی در بازگشت رژیم خونخوار و جنایتکار پهلوی ولو از جانب عده ای قلیل هستیم!

واقعاً ننگ و ارتجاعی بدتر از این شعارها نیست و انسان خوف دارد مبادا در اثر ناسپاسی و قدرنشناسی از فضای آزاد جمهوری اسلامی خدا لطف و عنایتش را بردارد و باز ملت ما گرفتار ستمگران شود!

آنهایی که می خواهند به واقعیت رژیم منحوس پهلوی واقف شوند کافی است کتاب خاطرات دو جلدی ارتشبد حسین فردوست،‌ رفیق صمیمی محمدرضا شاه پهلوی از دوران نوجوانی و رئیس دفتر ویژه ی اطلاعات سازمان بازرسی شاهنشاهی که پیوسته با شاه حشر و نشر داشته و با او همراه بوده است را بخوانند، این دو جلد کتاب تحت عنوان «ظهور و سقوط سلطنت پهلوی» توسط انتشارات روزنامه ی اطلاعات در سال ۱۳۶۹ منتشر و تا مرداد ۱۳۹۵ به چاپ بیست و پنجم رسید و با شمارگان غریب ۱۶۰ هزار دوره پرفروش ترین کتاب تاریخی ایران شناخته شد.

ترامپ و نتانیاهو در عصر و زمان ما مظهر شیطان و قاتل نه یک انسان مانند سردار سلیمانی بلکه قاتل یکصدهزار نفر کودک و مردم مظلوم فلسطین هستند! آمریکا ظلم و تعدی اش کاملاً آشکار شده و بی رحمانه تهدید به قتل می کند و در طول دو دهه ی گذشته از زمان اشغال عراق و افغانستان صدها هزار نفر از مردم بیگناه را به قتل رسانده است و اکنون هم از آشوبگران حمایت می کند!

ما اگر اعتراض هم داریم و خودمان را بر حق هم می دانیم وقتی می بینیم که دشمنان خونی این کشور می خواهند با فرصت طلبی بهره برداری کنند باید جبهه خود را مشخص کنیم! بالاخره در صف امام حسین (ع) هستیم یا در صف یزیدیان زمان!

جفا نسبت به رهبری معظم انقلاب

متأسفانه این روزها نسبت به رهبری معظم انقلاب در فضای عمومی و مجازی خیلی جفا می شود و دشمن سعی دارد چهره ای که در خور خودش هست را به جای ایشان در اذهان بنشاند!

بنده هیچگاه اهل تملق گویی نبوده ام ولی می خواهم عرض کنم آیا یادتان رفته است که خمینی کبیر در توصیف او گفت شما چون خورشید می درخشید! حقیقتاً خدای متعال رهبری والا و عادل و سیاستمداری آگاه و خبیر بعد از ارتحال امام خمینی (رض) به ملت ایران عطا فرموده است که در زندگی شخصی اش بسیار منزه و باتقوی است.

هیچیک از فرزندان رهبری معظم نه فعالیت اقتصادی دارند و نه از بیت المال بهره منداند. جناب حجت الاسلام محمد جواد محمدی گلپایگانی داماد مکرم رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای (مدظله العالی) سال ها پیش برایم نقل کردند که وقتی از دختر ایشان خواستگاری کردند، رهبری معظم فرمودند خوب تصمیم در این زمینه با دخترم هست ولی اگر او اعلام رضایت کرد، بنده هم شرطی دارم و آن این است که شما باید قول بدهید تا آخر عمر هیچ فعالیت اقتصادی نداشته باشید! و ایشان هم شرط رهبری را می پذیرند و صرفاً فعالیت دینی و فرهنگی دارند و استاد دانشگاه هستند.

ببینید عزیزان، ما چنین رهبری داریم که خانواده اش را از فعالیت اقتصادی منع کرده و به زندگی بسیار ساده قناعت کرده اند، آنوقت دشمنان چه چیزهایی می بافند و می گویند!

عزیزانم! ما حقیقتاً رهبر فرزانه ای داریم! استاد ما مرحوم آقای سید علی اکبر پرورش می گفت در دوران جنگ و شورای عالی دفاع ۶ سال از نزدیک با حضرت آیت الله خامنه ای بودم و خدا شاهد است که این فرمایش امیرالمؤمنین علی (ع) که مؤمن نباید دو روزش یکسان باشد را عیناً در ایشان دیدم، هر روزی که حضرت آقا را می دیدم از روز قبلش بهتر و والاتر و معنوی تر و نورانی تر می دیدم!

استاد پرورش می گفت خط قرمز من مقام معظم رهبری است و اجازه نمی داد کسی در حضور او به حضرتش خرده بگیرد! شبی در جلسه ای ادبی در باغچه ای در درکه تهران که به دعوت یکی از شعرا همراه ایشان رفته بودم، یکی از آقایان در سخنانش تعریضی به مقام معظم رهبری زد، بلافاصله استاد پرورش گفتند آقایان بدانند خط قرمز من شخص مقام رهبری هستند و هرگز اجازه نمی دهم که در حضور بنده به ایشان اسائه ادبی بشود!

بعد از این سخن استاد پرورش هم عملاً جلسه تعطیل شد و همه رفتند و استاد گفتند من شب را همانجا می مانم، فردا صبح که به سراغشان رفتم دیدم استاد پرورش بسیار خسته و پژمرده هستند، عرض کردم استاد، چرا خسته به نظر می رسید؟ گفتند من از سخن دیشب اینها نسبت به رهبری آنقدر ناراحت شدم که تا صبح نتوانستم بخوابم!

متأسفانه قدر رهبری را نداریم و خدا نکند که این نعمت عظمی از ما سلب شود و معلوم نیست چه عاقبتی پیدا خواهیم کرد!!

عزیزان، ما هم قبول داریم که در عرصه ی اقتصادی گرفتار زالو صفتانی هستیم که خون مردم را می مکند!‌ متأسفانه گاهی دولت ها ممکن است گرفتار بوروکراسی اداری و بعضاً‌ کم کاری و یا حتی اجرای طرح های غلط که به زیان مردم و کشور هست، باشند، امّا راهش اصلاح امور است آن هم با زبانی متقن که در این راستا باید عرصه را بر منتقدین دلسوز باز بگذاریم و بر اصلاح امور تلاش کنیم.

لزوم اجرای عدالت و مبارزه قاطع با مفسدان اقتصادی

اجرای عدالت و مبارزه با مفسدان اقتصادی باید وجهه ی همت مسئولان باشد، متأسفانه نهایت مجازاتی که در قوانین ما برای مفسدان اقتصادی آمده است ۲۰ سال زندان می باشد و حال آنکه برای ۵ گرم هروئین مجازات اعدام تعیین شده است که واقعاً این مجازات ها و حجم اثرگذاریشان قابل قیاس نیست، یک نفر معتاد نهایت ده نفر را آلوده می کند ولی یک مفسد اقتصادی یک ملت را به خاک سیاه می نشاند و ارزش پول را می کاهد و جامعه را فقیر می کند امّا مجازاتش مناسب جرمش نیست، البته اخیراً ریاست محترم قوه قضائیه اظهار داشتند که مفاسد اقتصادی مخل نظام و کشور در حکم محاربه تلقی و مجازاتش سنگین خواهد بود ولیکن اینها باید عدد و رقم داشته باشد، مثلاً در کشور چین همه‌ی اختلاس‌گران می دانند که اختلاس بیش از ۴۶۰ هزار دلار حکمش اعدام است و لذا معمولاً‌ مختلسین مراقب این حد قانونی هستند تا مبادا اعدام شوند! چرا در کشور ما عدد و رقم برای اختلاس و فساد اقتصادی تعیین نمی شود؟! آیا این خلاء قانون نیست! چطور برای مواد مخدر قوانین سخت و مجازات های سنگین در نظر گرفته ایم، امّا چرا با طاغوت اقتصادی آنطور که باید در نمی افتیم؟!

مردم عزیزی که به مرحوم حجت الاسلام شهید رئیسی رأی دادند صرفاً برای مبارزه با چپاولگران اقتصادی و مبارزه با فساد و تبعیض و بی عدالتی بود و حقاً هم او در این میدان پیشگام بود، ما اگر بخواهیم مردم همچنان در پشت نظام بایستند باید به اجرای عدالت اقتصادی و مبارزه با مفسدان اقتصادی بیش از پیش توجه کنیم آنوقت خواهیم دید که تبلیغات دروغین و اغواگرانه دشمنان دیگر هیچ تأثیری نخواهد داشت، امّا اگر خدای ناکرده روزی این انقلاب آسیب ببیند که هرگز نخواهد دید و امیدواریم امورات اصلاح شود، بخاطر کم توجهی به مبارزه جدی با زالوصفتان اقتصادی است! کسانی که ارزهای ترجیحی می گرفتند ولی کالایی که باید می آوردند را به اندازه نمی آوردند و یا به قیمت دلار آزاد می فروختند باید به جرم فساد اقتصادی محاکمه شوند تا مردم امیدوار شوند ولی متأسفانه حتی نام آنها را هم افشا نمی کنند!

آیا حفظ نظام واجب تر از هر چیزی نیست؟! بدانیم بقای نظام با اجرای عدالت و مبارزه قاطع با مفسدان اقتصادی تضمین می شود و این مهم نیز با همکاری جدی دولت و مجلس و قوه قضائیه ممکن است که امیدواریم محقق شود.

خادم القرآن - مرتضی نجفی قدسی

