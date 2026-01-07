به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ سیدروحالله حسینی، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در کشور افغانستان، روز دوشنبه ۱۵ دی در نشستی با شاعران جوان استان بلخ افغانستان، بر نقش مکمل زبانهای فارسی و پشتو در رشد ادبیات افغانستان تأکید کرد.
وی اظهار داشت: دو زبان رسمی کشور افغانستان رقیب یکدیگر نیستند و بیتوجهی به هرکدام، بهمعنای تضعیف هویت فرهنگی کشور افغانستان است.
حسینی با اشاره به توصیههای مطرحشده از سوی رهبران طالبان گفت تمرکز یکجانبه بر یک زبان، به زبان دیگر آسیب میزند و وحدت اجتماعی را تضعیف میکند.
رایزن فرهنگی ایران در این نشست ضمن ارائه اشعاری از سرودههای خود، آثار شاعران جوان استان بلخ افغانستان را نقد و بررسی کرد و استعدادهای ادبی این منطقه را قابل توجه دانست.
وی همچنین با اشاره به میراث مشترک علمی و ادبی کشور افغانستان، از شخصیتهایی چون مولانا جلالالدین بلخی و ابوریحان بیرونی یاد کرد و خواستار تقویت همکاریهای فرهنگی ایران و کشور افغانستان شد.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که حذف واژههای فارسی و ازبکی از تابلوهای رسمی توسط طالبان، نگرانیهایی درباره آینده زبانهای غیردولتی در کشور افغانستان ایجاد کرده است.
