به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ صالحمحمد خلیق، نویسنده، شاعر و رئیس پیشین اطلاعات و فرهنگ استان بلخ افغانستان، در پی یک سانحه رانندگی در شهر مزارشریف دارفانی را وداع گفت. این حادثه در منطقه دروازه شادیان رخ داد و وی پس از برخورد با یک خودرو، به شدت مجروح و ساعاتی بعد در بیمارستان درگذشت.
او سالها به عنوان رئیس اطلاعات و فرهنگ بلخ فعالیت داشت و یکی از بنیانگذاران انجمن نویسندگان بلخ به شمار میرفت.
خلیق، عضو فعال بسیاری از انجمنهای ادبی ملی و بینالمللی بود و دهها اثر در حوزههای شعر، نقد ادبی و فرهنگپژوهی از خود بر جای گذاشت.
در پی این ضایعه فرهنگی، دکتر سید روحالله حسینی، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در افغانستان، با صدور پیامی، درگذشت این چهره ممتاز فرهنگی را به دولت و ملت افغانستان، بهویژه مردم فرهنگدوست بلخ تسلیت گفت.
او در این پیام اظهار داشت: «نام و یاد استاد صالحمحمد خلیق بهعنوان چهرهای اندیشمند و متعهد به هویت فرهنگی، برای همیشه در حافظه ملت افغانستان باقی خواهد ماند.»
استاد خلیق در طول زندگی پربار خود با دریافت مدال دولتی «غازی میر مسجدیخان» و القابی چون «پژوهشگر بلخ» و «نویسنده پیشکسوت»، جایگاه ویژهای در جامعه ادبی کشور داشت.
درگذشت او ضایعهای جبرانناپذیر برای فرهنگ و ادب افغانستان تلقی میشود.
