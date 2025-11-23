به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ در راستای توسعه همکاریهای علمی بینالمللی، تفاهمنامه همکاری بین دانشگاه بینالمللی اهلبیت(ع) و دانشگاه پاپی آنتونیانوم رم منعقد گردید.
این تفاهمنامه در نشستی که به اهتمام و پیگیری حجت الاسلام دکتر «محمّدحسین مختاری» سفیر جمهوری اسلامی ایران در واتیکان و با حضور حجت الاسلام دکتر «سعید جازاری معمویی» رئیس دانشگاه بینالمللی اهل بیت(ع) و دکتر «آگوستین هرناندز ویدالس» رئیس دانشگاه پاپی آنتونیانوم در محل دانشگاه آنتونیانوم رم، به امضای طرفین رسید.
تبادل استاد و دانشجو، ایجاد فرصت مطالعاتی ویژه اساتید و پژوهشگران، اعزام دانشجویان تحصیلات تکمیلی در قالب بورسیه مشترک، برگزاری دورههای مشترک علمی و پژوهشی، همکاری و اجرای پروژههای تحقیقاتی مشترک از مهمترین دستاوردهای این تفاهم نامه همکاری است.
همچنین در حاشیه این مراسم، سمینار علمی با موضوع «تفکر جامع» با حضور دکتر حمید نگارش، استاد حوزه و دانشگاه برگزار شد.
وی در این سمینار، با اشاره به نقش ادیان الهی در تحقق صلح جهانی تأکید کرد: اسلام و مسیحیت به عنوان دو دین آسمانی میتوانند با تأکید بر اصول مشترکی چون ایمان به آفریدگار، کرامت انسانی و مسئولیت اخلاقی، زمینهساز تحقق صلح پایدار در جهان باشند.
وی افزود: صلح، زمانی محقق میشود که همهی انسانها به حقوق مشترک احترام گذاشته و منافع جمعی را بر منافع فردی ترجیح دهند.
بر اساس این گزارش، این رویداد علمی گام مهمی در جهت توسعه همکاریهای علمی بین نهادهای آموزشی ایران و واتیکان و نهادینه کردن گفتوگوهای بینادیان محسوب میشود.
.................................
پایان پیام/ 167
نظر شما