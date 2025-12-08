به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ مراسم گرامیداشت روز دانشجو روز دوشنبه در دانشگاه بینالمللی اهلبیت(ع) برگزار شد.
در این مراسم، حجتالاسلام والمسلمین دکتر جازاری، رئیس دانشگاه با بیان اینکه افتخار ما میان کشورهای جهان این است که در سرزمینی زندگی میکنیم که تاریخ زنان آن درخشنده و پرافتخار است، تأکید کرد: مطالعات معتبر بینالمللی نشان میدهد زنان در دوره هخامنشی جایگاه برجستهای در ساختارهای دیوانسالاری، اجتماعی و فرهنگی داشتند. نامهایی مانند آناهیتا و گردآفرید نمونههایی از زنان تأثیرگذار ایران باستان هستند که آثار ارزشمندی درباره آنان نوشته شده است.
وی افزود: در متون مقدس نیز نقش زنان ایرانی برجسته است. برای نمونه، کتاب «استر» در تورات به نام یک زن ایرانی ثبت شده که نجاتدهنده توحید معرفی میشود. اینها بخشهایی از هویت تاریخی و افتخار ایرانیان است.
رئیس دانشگاه اهلبیت(ع) در ادامه به تجربه یکی از نشستهای علمی در دانشگاه استراسبورگ اشاره کرد و گفت: وقتی در آن نشست درباره جایگاه زنان در ایران پرسش شد، به اسناد عهد عتیق استناد کردم و گفتم اگر به آن اعتقاد دارید، باید نقش و نام زنان ایرانی را در همان منابع ببینید.
دکتر جازاری با اشاره به تاریخ دانشگاه سوربن اظهار داشت: دانشگاه سوربن در سال ۱۲۹۱ میلادی تأسیس شد اما تا شش قرن بعد اجازه ورود زنان به این مرکز علمی داده نشد؛ در حالیکه در همان دوران، در ایران زنی فرهیخته دو مدرسه تأسیس میکند و در وقفنامه آنها حقوق اساتید از محل موقوفات تعیین شده است. این افتخار ایران است که زن بنیانگذار مدرسه و مرکز علمی بوده است.
وی ادامه داد: در اروپا تا سال ۱۹۳۲ زن حق مالکیت رسمی نداشت، اما اسلام ۱۴۰۰ سال پیش اعلام کرده است که آنچه زن کسب میکند متعلق به خود اوست. این تفاوت نگاه تمدنی ایران و اسلام با غرب است.
رئیس دانشگاه اهلبیت(ع) با اشاره به رشد نقش زنان در حوزههای علمی و پژوهشی پس از انقلاب اسلامی گفت: سهم زنان در مراکز علمی، پژوهشی و فرهنگی طی ۴۰ سال گذشته به بالاترین حد رسیده است. امروز ۳۳ درصد کارکنان دانشگاه و نزدیک به ۴۰ درصد دانشجویان ما را زنان تشکیل میدهند. البته این عدد از نظر من کافی نیست و باید جایگاه زنان بیش از این ارتقا یابد.
حجتالاسلام والمسلمین جازاری به تاریخچه «کرسی فاطمهشناسی» در غرب نیز اشاره کرد و گفت: در سال ۱۹۱۱ در شهر لوزان سوئیس مرکزی علمی با عنوان «ارانوس» تأسیس شد که یکی از محورهای پژوهشی آن اختصاص به حضرت فاطمه زهرا(س) داشت. این مطالعات از سال ۱۹۱۱ تا دهه ۱۹۶۰ در دانشگاه پاریس ادامه یافت و آثار متعددی درباره شخصیت ایشان منتشر شد.
وی با اشاره به نقش تاریخی دانشگاههای زیتونه و الازهر افزود: این دانشگاههای بزرگ اسلامی در دوران حکومت فاطمی و به نام مبارک حضرت زهرا(س) تأسیس شدهاند و نشان میدهند که شخصیت ایشان در تمدن اسلامی چه جایگاه والایی دارد.
دکتر جازاری در پایان با تبریک روز دانشجو به دانشجویان دانشگاه اهلبیت(ع) گفت: آینده این سرزمین و جهان اسلام در گرو تلاش، پشتکار و نشاط شماست. شما باید تلاطمهای امروز را آرام کنید و مسیر پیشرفت را هموار سازید.
وی در پایان به بیان سخن مقام معظم رهبری درباره زن اشاره کرد و گفت: رهبر معظم انقلاب فرمودهاند: زن مظهر آفرینش و کمال خلقت است.
