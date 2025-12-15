به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) _ ابنا _ حجتالاسلام والمسلمین دکتر سعید جازاری روز دوشنبه در همایشی که به مناسبت هفته پژوهش برگزار شد، اظهار کرد: توسعه و شتاب دنیای علم و ظهور پدیده هوش مصنوعی در دنیای امروز، رشد تدریجی علم را متحول ساخته و گستره آن را محیرالعقول کرده است.
وی با اشاره به نقش هوش مصنوعی در گسترش و توسعه دادهها و اطلاعات در بازه زمانی بسیار کوتاه، بیان کرد: از سویی این پدیده امکان تحلیل و استخراج دقیقتر و قویتر اطلاعات را فراهم ساخته است، بهگونهای که دنیای علم به یکباره از حوزه تدریجی و خطی خارج شده و دایرهای عظیم و حیرتانگیز یافته است.
رئیس دانشگاه بینالمللی اهل بیت علیهمالسلام از صلاحیت پژوهشی و صلاحیت آموزشی به عنوان دو اصل مهم در حوزه علم یاد و خاطرنشان کرد: در این راستا، طی یک دهه اخیر بسیاری از دانشگاههای برتر جهان با تغییر نظام آموزشی، هیئت علمی و اساتید را از حوزه معاونت آموزشی خارج و در حوزه معاونت پژوهشی قرار دادهاند.
دکتر جازاری تصریح کرد: به این ترتیب، معاونت پژوهشی باید نقش اصلی را در جذب اساتید بر اساس شایستگیها و توانمندیهای آنان عهدهدار بوده و به عنوان محور اصلی رشد و توسعه دانشگاه، طلایهدار جریانهای آموزشی و پژوهشی مراکز دانشگاهی باشد.
وی عنوان کرد: بر این اساس، اساتید دانشگاهها باید با برخورداری از مهارتهای استفاده از دنیای دیجیتال و تسلط به شیوههای نوین تدریس با استفاده از ابزارهای نوین، به ایفای نقش در آموزش علوم روز و شتاب علمی بپردازند.
رئیس دانشگاه بینالمللی اهل بیت علیهمالسلام افزود: اخلاق پژوهشمحور، بهروزرسانی منابع و متون درسی و بازنگری در محتواهای در حال آموزش از دیگر رویکردهای مهم در تسهیل پیشرفت علمی روز و شتاب بخشیدن به روند تحقق آن است.
دکتر جازاری همچنین انجام مطالعات هدفمند و مهارتمحور و تقویت آموزشهای میان رشتهای به منظور پاسخگویی بهتر به نیازهای علمی دانشجویان را از رویکردهای مهم دیگر در شتاببخشی به سرعت پیشرفت علم در مراکز دانشگاهی برشمرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: رسالت دانشگاه بینالمللی اهل بیت علیهمالسلام، آشنا کردن دانشجویان خارجی با فرهنگ و تمدن ایرانی در کنار توجه به حوزه علم و معارف اهل بیت علیهمالسلام است.
رئیس دانشگاه بینالمللی اهل بیت علیهمالسلام با اشاره به رسالتهای اصلی این دانشگاه در ۶ سرفصل اصلی، بیان کرد: توجه به اصل رقابتپذیری و نوآوری علمی در بخش هیئت علمی و سیاستگذاری پژوهشی مبتنی بر اطلاعات فراملیتی، توسعه زیرساختهای پژوهشی، پیادهسازی نظام ارزشیابی هوشمند، پیوند معنادار آموزش و پژوهش در حوزه بینالملل، تقویت فرهنگ علمی، اخلاق پژوهشی و هویت تمدنی مهمترین رویکردهای کاری این دانشگاه است.
دکتر جازاری ابراز امیدواری کرد با این حرکت و شتاب علمی در دانشگاه بینالمللی اهل بیت علیهمالسلام، آینده این دانشگاه بیش از پیش روشن باشد.
در ادامه این همایش، معاون دفتر برنامهریزی و سیاستگذاری پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت: انجام پژوهش و تحقیقات علم نافع، منجر به اثربخشی بالای پژوهشها میشود.
مرتضی طاهری، توجه مراکز دانشگاهی به تولید نشریات و مقالات فاخر ویدئویی را ضروری خواند و افزود: دانشگاه بینالمللی اهل بیت علیهمالسلام، مولد تفکر اسلامی بوده و باید کشور، فرهنگ و تمدن ما در حوزه علوم انسانی و مذهبی را در دنیا منعکس کند.
وی تأکید کرد: از سویی اساتید و دانشجویان نباید اجازه دهند، ظهور و بروز پدیده هوش مصنوعی موجب کمفروغ شدن توجه به مباحث پژوهشی شود، چرا که فعالیت پژوهشی میتوانند نقش تنظیمکننده اطلاعات را داشته باشد.
معاون دفتر برنامهریزی و سیاستگذاری پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری همچنین استفاده دانشجویان از مدلهای زبانی مختلف در فعالیتهای پژوهشی را در بالا بردن عملکرد فعالیتها مؤثر خواند و افزود: علم چندوجهی و بررسی موضوعات از زوایای مختلف اثربخشی بیشتری را به همراه دارد.
