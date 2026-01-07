رونمایی از «دانشنامه قرآن و اخلاق»؛ گامی راهبردی در احیای اخلاق اسلامی

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ مراسم رونمایی از «دانشنامه قرآن و اخلاق» صبح امروز با حضور معاون آموزش حوزههای علمیه و اساتید پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار شد.
آیتالله علیاکبر رشاد، رئیس پژوهشگاه، این اثر را نمادی از تلاش علمی منسجم و پایبندی به استانداردهای نوین دانشنامهنگاری دانست که بر پایه یک نظریه اخلاقی مصوب و پس از نقدهای چندلایه در کرسیهای نظریهپردازی شکل گرفته است.
او تأکید کرد که این دانشنامه صرفاً گردآوری نیست، بلکه محصول طراحی دانشی و اجتهاد علمی است.
اخلاق، جوهره شریعت و نقد وضعیت اخلاقی جامعه
آیتالله رشاد با همزمانی این رونمایی با میلاد پیامبر اکرم (ص)، اخلاق را «جوهره شریعت و حقیقت سیره نبوی» خواند و هشدار داد که فقدان اخلاق، فهم و اجرای صحیح شریعت را مختل میسازد. وی با نگاهی انتقادی به وضعیت موجود، بیان کرد که با وجود تلاشهای گسترده در فقه، حقوق و قانونگذاری، به اخلاق که روح حاکم بر این عرصههاست، کمتوجهی شده است. او معتقد است انباشت قوانین بدون پشتوانه اخلاقی، منشأ آسیبهای اجتماعی جدید خواهد شد.
دقت مثالزدنی در فرآیند تولید محتوای دانشنامه
رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به فرآیند طاقتفرسای تولید این اثر اشاره کرد و گفت که دقت علمی در این پروژه فراتر از رویههای متعارف دانشگاهی بوده است. وی تصریح کرد که برخی مقالات تا بیش از ۲۰ بار ویرایش شدهاند و جلسات بررسی مقالات بهصورت هفتگی و کلمهبهکلمه با حضور اساتید برجسته برگزار میشده تا خلأ مفهومی در ساختار جامع دانشنامه باقی نماند، هرچند این دقت، فرآیند تولید را دشوار و زمانبر کرده است.
کمبود اخلاق در حوزههای علمیه و ضرورت نهادینهسازی
رشاد با اشاره به تجربه تدوین اسنادی مانند «سند سلامت معنوی»، مشکل اصلی کشور را نه کمبود سند و قانون، بلکه فقدان سازوکارهای تحقق و عینیسازی این اسناد در جامعه دانست. او با بیان اینکه حتی در حوزههای علمیه نیز به اخلاق شایسته پرداخته نشده و درس خارج اخلاق نادر است، اظهار داشت که اخلاق باید مبنای همه دانشها و کنشهای اجتماعی قرار گیرد. وی از زحمات اساتیدی چون دکتر رئیسی، دکتر داوودی و سایر اعضای شورای علمی قدردانی کرد.
معاون آموزش حوزههای علمیه: دانشنامه فاطمی به ۶ جلد میرسد
حجتالاسلام ابوالقاسم مقیمی حاجی، معاون آموزش حوزههای علمیه، در سخنان خود به سابقه دانشنامهنگاری دینی از دهه ۸۰ اشاره کرد و از دانشنامه فاطمی به عنوان اولین ثمره فاخر نام برد. وی اعلام کرد که مجموعه «زندگی و سیره معارف فاطمی» که بر مباحث اجتماعی و حقوق زن تمرکز دارد، هماکنون به جلد چهارم رسیده و برنامهریزی شده است که در سال آینده به صورت کامل در قالب شش جلد عرضه شود.
سلسله دانشنامههای قرآنشناسی و تأکید بر مکتب اهل بیت (ع)
مقیمی حاجی همچنین به تولید «سلسله دانشنامههای قرآنشناسی» با رویکرد تخصصی اشاره کرد که تاکنون آثاری در حوزههای فقهی، تاریخی، کلامی، اقتصادی و سیاسی بر اساس آیات قرآن منتشر کرده است. وی ویژگی اصلی دانشنامههای این پژوهشگاه را جامعیت، دقت در روایت و ارائه قرائت علمی و دفاعی از مکتب اهلبیت (ع) دانست. وی آماری از محتوای «دانشنامه قرآن و اخلاق» ارائه داد که نشان میداد جلد اول شامل ۱۷ مقاله با ۲۲ نویسنده و جلد دوم شامل ۲۴ مقاله با ۳۱ نویسنده است.
