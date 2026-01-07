اغتشاشگران در بجنورد به قرآن هتک حرمت کردند

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ اغتشاشگران در ادامه تخریب‌ها و آتش زدن‌های اموال عمومی در شهرستان بجنورد، یک باب فروشگاه لوازم مذهبی، قرآن و ادعیه را به آتش کشیدند.

براساس این گزارش، عده ای از اصناف و بازاریان شهرستان بجنورد امروز چهارشنبه در تجمعی آرام، اعتراض خود را نسبت به وضعیت گرانی‌ها اعلام کردند و خواستار مداخله فوری دولت برای بهبود وضعیت شدند.

‌این تجمع ظهر امروز پایان یافت اما عده ای از آشوبگران و اغتشاشگران فرصت را غنیمت شمرده و با سر دادن شعارهای ساختارشکنانه، تلاش کردند ‌ آرامش شهر را به هم بریزند.

این گروه‌ آسوبگر ابتدا با حضور در صفوف تجمع و انحراف مسیر مطالبات، با سنگ‌پراکنی و شکستن شیشه مسجد امام خمینی(ره) شهرستان بجنورد، حرمت خانه خدا را شکستند.

‌این عده محدود با حمله به یک فروشگاه قرآن و ادعیه در بجنورد، زخمی عمیق بر دل مردم این شهرستان گذاشتند و با به آتش کشیدن این مغازه، تمام کتاب‌ها از جمله قرآن کریم و کتب ادعیه، سوخت.

