مردم همدان هتک حرمت اغتشاشگران به قرآن کریم را محکوم کردند

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نمازگزاران ولایت مدار و عاشقان قرآن کریم و اهل بیت (ع) در همدان با راهپیمایی اعتراض آمیز هتک حرمت به مقدسات از جمله ساحت مقدس قرآن کریم از سوی اغتشاشگران را محکوم کردند.

براساس این گزارش، نمازگزاران پس از اقامه نماز جمعه از مسیر حسینیه امام خمینی (ره) به طرف میدان شریعتی و چهارراه خواجه رشید با در دست داشتن پلاکاردهایی راهپیمایی کرده و انزجار خود از عاملان هتک حرمت به قرآن کریم اعلام کردند.

نمازگزاران با شعارهایی چون مرگ بر آمریکا، مرگ بر انگلیس و مرگ بر اسراییل مسیر راهپیمایی را طی کردند.

شرکت کنندگان در راهپیمایی اهانت به قرآن کریم را نشانه عجز و ناتوانی دشمنان دانسته و تاکید کردند: اغتشاشگران با سوزاندن قرآن کریم چهره پلید خود را نه تنها برای مسلمانان بلکه برای همه دنیا نشان دادند.

همچنین راهپیمایی نمازگزاران شهرهای مختلف استان همدان در اعتراض به هتک حرمت کتاب آسمانی قرآن پس از اقامه نماز جمعه برگزار شد.

