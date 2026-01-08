به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ طرح شورای جوامع اسلامی هامبورگ برای تأسیس یک نهاد رفاهی ویژه مسلمانان، با واکنش‌ها و انتقادهای تندی از سوی برخی محافل سیاسی و رسانه‌ای آلمان مواجه شده است. این شورا که با نام «شورا» (Schura) شناخته می‌شود، قصد دارد ابتکارات اجتماعی موجود، از مهدکودک‌های بین‌فرهنگی گرفته تا خدمات مراقبتی و مراکز مشاوره با رویکرد دینی، را زیر چتری واحد سامان دهد.

بر اساس گزارش رسانه‌های آلمانی، «لِنا چوبان» (Lena Çoban)، از مسئولان شورای اسلامی هامبورگ، اعلام کرده است که این نهاد رفاهی می‌تواند خلأ موجود در حوزه‌هایی مانند مشاوره خانواده و فعالیت‌های جوانان را پوشش دهد. با این حال، ایده ایجاد نهادی مشابه «دیـاکونی» یا «کاریـتاس» مسیحی برای مسلمانان، بار دیگر به موضوعی جنجالی در فضای سیاسی آلمان تبدیل شده است.

در همین زمینه، «اشتفان هِنزل» (Stefan Hensel)، مسئول پیشین مقابله با یهودستیزی در ایالت هامبورگ، در یادداشتی، با ایجاد جنجال‌های فراوان، در شبکه‌های اجتماعی، ضرورت چنین نهادی را زیر سؤال برده است. او مدعی شده خدمات مورد نظر شورای اسلامی، پیش‌تر توسط نهادهای رسمی رفاه اجتماعی در هامبورگ ارائه می‌شود و این ساختارها از نظر دولت «مورد تأیید و نظارت» هستند. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که بسیاری از این نهادها نیز از نیروی انسانی مسلمان یا مهاجر بهره می‌برند.

در این میان، سابقه دفاع شورای اسلامی هامبورگ از «مسجد امام علی(ع)» معروف به «مسجد آبی» در این شهر نیز بار دیگر به‌عنوان بهانۀ حملات رسانه‌ای مطرح شده است؛ مسجدی که تا پیش از تعطیلی، یکی از مراکز اصلی شیعیان در آلمان به‌شمار می‌رفت.

هنزل مدعی است فعالیت‌های رفاهی این مسجد (مانند کمک به نیازمندان) «بی‌طرف ارزشی» (wertneutral) نیستند، زیرا از نظر او چنین خدماتی نباید توسط نهادهای مذهبی ارائه شود، بلکه منحصراً وظیفه دولت است.​

