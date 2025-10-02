  1. صفحه اصلی
آمادگی بیش از هزار مسجد و مرکز اسلامی در آلمان برای برگزاری روز درهای باز مساجد

۱۰ مهر ۱۴۰۴ - ۲۳:۱۹
کد خبر: 1734220
بیش از هزار مسجد و مرکز اسلامی در سراسر آلمان در روز درهای باز مساجد آماده استقبال از بازدیدکنندگان غیرمسلمان هستند.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ به گفته شورای هماهنگی مسلمانان آلمان (KRM)، هر سال در سطح کشور بیش از ۱۰۰۰ مرکز و نهاد اسلامی در رویداد روز درهای باز مساجد شرکت می‌کنند تا به علاقه‌مندان نمایی از دین اسلام ارائه دهند. روز درهای باز مساجد یا بازدید آزاد از مساجد قرار است فردا جمعه یازدهم مهرماه ۱۴۰۴ در سراسر آلمان برگزار شود.

شعار امسال این رویداد «ایمان به‌عنوان قطب‌نما برای انسانیت» عنوان شده است و سالانه حدود ۱۰۰ هزار نفر از مراکز و نهادهای اسلامی آلمان در روز درهای باز مساجد، بازدید می‌کنند.

رویداد روز درهای باز مساجد در هر شهر کشور آلمان به شکل محلی و منحصربه‌فرد همانجا اجرا می‌شود و برنامه‌های متنوعی از جمله گفت‌وگو میان امام جماعت مسجد و یک کشیش، تورهای آشنایی با مسجد، نمایشگاه‌ها، و همچنین امکان حضور در نماز جمعه برای افراد علاقه‌مند ارائه می‌شود. برای مثال، در برلین و هامبورگ، برنامه‌هایی با موضوعات تاریخی، اجتماعی و فرهنگی برگزار می‌شود تا تعامل میان ادیان و فرهنگ‌ها تقویت گردد.

