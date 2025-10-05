  1. صفحه اصلی
به‌مناسبت روز درهای باز مساجد در آلمان؛

بیش از ۱۰۰ هزار نفر از مساجد آلمان بازدید کردند

۱۳ مهر ۱۴۰۴ - ۰۸:۳۴
بیش از ۷۰۰ مسجد در سراسر آلمان به‌مناسبت روز درهای باز مساجد، درهای خود را به روی عموم باز کردند و با برگزاری تورهای راهنما، نمایشگاه‌ها و برنامه‌های فرهنگی از بالغ بر ۱۰۰ هزار نفر استقبال کردند.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ به مناسبت روز درهای باز مساجد، بیش از ۷۰۰ مسجد در سراسر آلمان درهای خود را به روی عموم باز کردند. این رویداد با شعار «ایمان به‌عنوان قطب‌نمای انسانیت» برگزار شد و هدف آن معرفی فرهنگ اسلامی، ترویج گفت‌وگو میان ادیان و تقویت همبستگی اجتماعی بود.

مسجد مرکزی شهر کلن با برگزاری تورهای راهنما، نمایشگاه‌ها و برنامه‌های فرهنگی، هزاران بازدیدکننده را جذب کرد. در برلین نیز مساجد مختلف با ارائه برنامه‌های متنوع، فرصتی برای گفت‌وگو و تبادل نظر فراهم کردند. این رویداد در سایر شهرها مانند هامبورگ، فرانکفورت و مونیخ نیز با استقبال مشابهی روبه‌رو شد.

بر اساس گزارش‌ خبرگزاری‌های محلی، این رویداد با استقبال گسترده‌ای مواجه شد و بیش از ۱۰۰ هزار نفر از مردم آلمان در آن شرکت کردند. این مشارکت بالا نشان‌دهنده علاقه عمومی به آشنایی با فرهنگ و آموزه‌های اسلامی و تمایل به گفت‌وگو و تعامل با مسلمانان است. همچنین، این روز به‌عنوان نمادی از مشارکت مسلمانان در جامعه آلمان و تعهد آن‌ها به ارزش‌های مشترک اجتماعی و انسانی شناخته می‌شود.

رویداد درهای باز مساجد از سال ۱۹۹۷ هر ساله در آلمان، برگزار می‌شود و این رویداد از سال ۲۰۰۷ تحت نظارت شورای هماهنگی مساجد (KRM) مدیریت می‌گردد.

