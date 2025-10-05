به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در سوم اکتبر هر سال همزمان با روز وحدت ملی آلمان، مساجد این کشور درهای خود را به روی بازدیدکنندگان غیرمسلمان میگشایند؛ رویدادی که به نام «روز مسجد باز» شناخته میشود و هدف آن شناساندن اسلام از نزدیک، تقویت گفتوگو و ارتباط میان اقشار مختلف جامعه آلمانی است.
انجمنهای اسلامی مسئول اداره مساجد در شهرهای گوناگون آلمان، در این روز مجموعهای از برنامههای متنوع فرهنگی، اجتماعی و آموزشی از جمله بازدیدهای راهنمادار، نشستهای گفتوگو، نمایشگاههای فرهنگی و برنامههای هنری را برگزار میکنند تا تصویر واقعیتری از اسلام و نقش مسجد در جامعه آلمان ارائه دهند.
امسال، این رویداد با شعار «دین و اخلاق» برگزار شد و بیستونهمین سال برگزاری آن از زمان آغازش در سال ۱۹۹۷ بهشمار میآید؛ ابتکاری که با هدف کاهش فاصله میان پیروان ادیان و تقویت درک متقابل شکل گرفت.
فرصت برای شناخت و گفتگو
براساس گزارش شبکه الجزیره به گفتهی شیخ محمد طه، امام مسجد «السلام» در برلین، بسیاری از بازدیدکنندگان بهدلیل کنجکاوی و علاقه به شناخت دینی که در رسانهها بسیار دربارهاش میشنوند، به مساجد میآیند. او میگوید: مردم از بیرون مسجد را میبینند، اما نمیدانند درون آن چه میگذرد. برخی نیز به دنبال پاسخ به پرسشهای وجودی خود هستند و میخواهند دیدگاه اسلام را درباره مسائل زندگی بدانند.
در همین زمینه، احمد اوغلو، معاون انجمن «مسجد شهیدلیک» ترکی در برلین، تأکید میکند که این روز فرصتی برای دیدار میان مسلمانان و همسایگان آلمانیشان و برای آلمانیهایی که میپرسند آیا میتوانند وارد مسجد شوند و از نزدیک با آن آشنا گردند، است.
او افزود: پس از همهگیری کرونا، علاقه به معنویت و دین بیشتر شد. شمار بازدیدکنندگان از حدود ۴ هزار نفر در این روز فراتر رفته است.
مقابله با تصویرهای کلیشهای
بسیاری از بازدیدکنندگان با ذهنیتی از پیشساخته درباره اسلام وارد مسجد میشوند. پژوهشها نشان میدهد که اسلامهراسی در آلمان در سالهای اخیر رو به افزایش بوده، بهویژه نسبت به کسانی مانند زنان محجبه که نشانههای آشکار دینی دارند.
یکی از بازدیدکنندگان به نام ابراهیم میگوید: رسانهها و برخی سیاستمداران مسئول تقویت این تصویر نادرست هستند. رسانه بیشتر بر جنبههای منفی تمرکز دارد و گروههای افراطی را نماینده کل مسلمانان نشان میدهد، در حالی که واقعیت متفاوت است.
احمد اوغلو نیز توضیح میدهد که ۹۰ درصد پرسشهای بازدیدکنندگان غیرمسلمان درباره دین نیست، بلکه درباره فرهنگ و عادات اجتماعی است. او تأکید میکند: وظیفه ما زدودن پیشداوریهاست. سیاست گاهی مردم را جدا میکند، اما دین میتواند آنان را پیوند دهد.
زیلکه، مشاور اجتماعی آلمانی، که برای نخستینبار به مسجد آمده، میگوید: سالهاست در این محله زندگی میکنم و امروز تصمیم گرفتم مسجد را ببینم. این برنامهها نگاه مردم را تغییر میدهد و نشان میدهد مسلمانان جامعهای باز و پویا و نه منزوی و بسته دارند.
شناخت متقابل و همزیستی
برگزاری «روز باز مساجد» اکنون به یک سنت فرهنگی فراگیر در آلمان تبدیل شده است؛ سنتی که در آن نهادهای رسمی، شرکتها و مراکز فرهنگی نیز روزهایی را برای معرفی فعالیتهای خود به عموم اختصاص میدهند.
به گفتهی شیخ طه، این روز فرصتی برای گفتوگوی واقعی میان ادیان و فرهنگها است. او افزود: اسلام امروز بخشی جداییناپذیر از جامعه آلمان است و مسلمانان بهعنوان شهروندان فعال، نقشی مهم در این کشور دارند. بهتر است ما خود، فرهنگ و دینمان را معرفی کنیم تا دیگران بهجای ما سخن نگویند.
فعالیتهای روز مسجد باز شامل نمایشگاه عکس و آثار هنری، ارائه غذاهای سنتی، و نشستهای گفتوگوی جوانان مسلمان و غیرمسلمان بود که هدف آن تقویت ارتباط و درک متقابل است.
زیلکه میگوید این برنامهها اعتماد و پلهای ارتباطی میان مردم را تقویت میکند، بهویژه برای کسانی که هرگز وارد مسجد نشدهاند.
هایدی، پزشک کودکان، نیز معتقد است که چنین رویدادهایی تأثیر مثبت و ماندگاری بر جامعه آلمان دارد، به همزیستی و درک متقابل کمک میکند و فرصتی است تا از نزدیک با دین و مکانی آشنا شویم که پیشتر تنها نامش را شنیده بودیم.
..............................
پایان پیام/ ۲۶۸
نظر شما