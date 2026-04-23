به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ آیتالله رضا رمضانی، دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) امروز پنجشنبه، 3 اردیبهشت 1404 در گردهمایی پاسداران و بسیجیان شهرستان خمام که به مناسبت سالروز تاسیس این نهاد برگزار شد، ضمن تبریک سالروز تأسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به تمامی پاسداران، اظهار داشت: سپاهیان انقلاب اسلامی کسانی هستند که با رشادتها و جانفشانیهای خود در عرصههای مختلف، عزت و اقتدار را برای نظام اسلامی به ارمغان آوردند و در بحرانهای گوناگون، با روحیهای ایثارگرانه از همه چیز گذشتند.
وی همچنین با تبریک دهه کرامت، این ایام را فرصتی برای بهرهمندی از برکات معنوی حضرت فاطمه معصومه(س) و امام رضا(ع) دانست و ابراز امیدواری کرد که ملت ایران از عنایات خاص الهی و دعای حضرت ولیعصر(عج) بهرهمند شوند و جبهه حق در نبردهای پیشرو به پیروزی برسد.
آیتالله رمضانی با اشاره به تحولات جهانی، تصریح کرد: نگاه ما این است که این مسیر به پیروزی جبهه حق و فراهم شدن زمینه ظهور منتهی خواهد شد و جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از مقتدرترین کشورهای جهان و نخستین قدرت در نظام سیاسی دینی مطرح خواهد شد.
تأسیس سپاه و ضرورت مقابله با تهدیدها
عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به تأسیس سپاه پاسداران در سال ۱۳۵۸ و تشکیل نیروهای سهگانه آن در سال ۱۳۶۴ به دستور امام خمینی(ره)، گفت: فلسفه وجودی سپاه، مقابله با تهدیدها علیه نظام اسلامی است. در مفهوم «پاسداری»، مقابله با تهدید نهفته است و پاسدار کسی است که در برابر خطرات از نظام دفاع میکند.
وی با تأکید بر اینکه انقلاب اسلامی با تردیدهای فراوانی مواجه بود، افزود: بسیاری از نظریهپردازان معتقد بودند انقلاب دینی دیگر رخ نخواهد داد و اگر انقلابی هم شکل بگیرد، سکولار یا لائیک خواهد بود، اما انقلاب اسلامی با ماهیتی توحیدی و مردمی تحقق یافت.
حرکت انقلاب در مسیر تمدن نوین اسلامی
آیتالله رمضانی با اشاره به مراحل تحقق انقلاب اسلامی اظهار داشت: این انقلاب باید مسیرهایی همچون شکلگیری نظام اسلامی، دولت اسلامی و حکومت اسلامی را طی کند تا به تمدن نوین اسلامی برسد؛ تمدنی که دارای شاخصهایی مانند علم، عقلانیت، معنویت و امنیت است.
دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) ادامه داد: انقلاب اسلامی مدعی ترویج معنویت، عقلانیت و عدالت است و مفاهیمی چون مردمسالاری دینی، تولید علم، نهضت علمی و وحدت امت اسلامی از دستاوردهای فکری امام خمینی(ره) به شمار میرود.
تشکیل نهادهای انقلابی بر اساس نیازهای جامعه
این استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به چالشهای ابتدای انقلاب گفت: بیسوادی، فقر و نابرابری از جمله مشکلات جدی کشور بود که امام خمینی(ره) برای رفع آنها اقدام به تأسیس نهادهایی همچون نهضت سوادآموزی و کمیته امداد کرد.
وی با استناد به فرمایش امیرالمؤمنین(ع) درباره قوام جامعه افزود: جامعه برای استواری به چهار عنصر عالم، جاهل، غنی و فقیر نیاز دارد و اگر هر یک وظایف خود را به درستی انجام دهند، مشکلات جامعه کاهش مییابد.
سپاه؛ کوثر انقلاب اسلامی
آیتالله رمضانی با اشاره به بیانات امام خمینی(ره) درباره سپاه تصریح کرد: امام، پاسداری را از شئون انبیای الهی دانستهاند و سپاه پاسداران را «کوثر انقلاب اسلامی» معرفی کردهاند؛ یعنی منشأ خیر و برکت برای جامعه اسلامی.
وی توضیح داد: در ادبیات قرآنی، «کوثر» در برابر «تکاثر» قرار دارد. کوثرگرایی به معنای حرکت به سوی توحید، عدالت، معنویت و حمایت از مظلومان است، در حالی که تکاثرگرایی به دنبال زیادهخواهی و دنیاطلبی است.
دشمنی نظام سلطه با انقلاب اسلامی
دبیرکل مجمع جهانی اهلبیت(ع) با اشاره به استمرار دشمنیها علیه انقلاب اسلامی گفت: از همان روزهای نخست پیروزی انقلاب، توطئهها آغاز شد؛ از کودتا و جنگ تحمیلی گرفته تا حمایت از گروههای ضدانقلاب.
وی افزود: گفتمان انقلاب اسلامی که مبتنی بر نفی ظلم، سلطهگری و سلطهپذیری است، با منافع نظام سلطه در تضاد است، از اینرو دشمنیها همچنان ادامه دارد.
نقش اراده ملت در پیروزی انقلاب
نماینده مردم گیلان در مجلس خبرگان رهبری با تأکید بر نقش مردم در پیروزی انقلاب اسلامی اظهار داشت: اگر این امت در کنار امام نبود، انقلاب به پیروزی نمیرسید. این همراهی و باور متقابل میان امام و مردم، یک معجزه تاریخی را رقم زد.
وی ادامه داد: امروز نیز اراده ملت ایران عامل اصلی ایستادگی در برابر نظام سلطه است و این اراده میتواند سایر ملتها را نیز به مقاومت در برابر ظلم سوق دهد.
آیتالله رمضانی با اشاره به وضعیت جهانی گفت: امروز جهان با بیعدالتی، فقر و سلطهگری مواجه است و بسیاری از کشورها، بهویژه در آفریقا و آسیا، سالها تحت استعمار بودهاند.
دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) افزود: ثروتهای عظیم کشورهای اسلامی در اختیار نظام سلطه قرار گرفته و اگر این منابع در جهت منافع ملتها به کار گرفته میشد، فقر در جهان اسلام معنا نداشت.
پیوند علم و ایمان؛ شرط پیشرفت حقیقی
این استاد حوزه و دانشگاه با تأکید بر ضرورت پیوند علم و ایمان اظهار داشت: علم بدون ایمان میتواند به فجایعی مانند جنایات جنگی منجر شود، اما اگر علم در خدمت کرامت انسانی و همراه با ایمان باشد، جامعهای متعالی شکل خواهد گرفت.
وی با اشاره به هزینههای سنگین انقلاب اسلامی گفت: ملت ایران برای دستیابی به استقلال و آزادی، شهدای بسیاری تقدیم کرده است و این مسیر همچنان نیازمند ایستادگی و مقاومت است.
تأکید بر دشمنشناسی و ولایتپذیری
آیتالله رمضانی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت شناخت دشمن تأکید کرد و گفت: دشمنان انقلاب اسلامی به دنبال تحقیر و تسلیم ملت ایران هستند و جوانان باید نسبت به ماهیت این دشمنیها آگاه باشند.
وی همچنین بر لزوم ولایتپذیری تأکید کرد و افزود: تداوم مسیر انقلاب در گرو تبعیت از رهبری و حفظ انسجام ملی است.
وضعیت رهبر معظم انقلاب و رد شایعات
وی در بخش دیگر سخنانش با رد شایعات مطرحشده درباره وضعیت سلامت رهبر معظم انقلاب، تصریح کرد: حال ایشان کاملاً مناسب است و عدم حضور علنی به دلیل شرایط خاص و ملاحظات جنگی است و در زمان مقتضی، مردم از بیانات ایشان بهرهمند خواهند شد.
آیتالله رمضانی در پایان با تقدیر از حضور و ایستادگی مردم، خدمت به ملت را مهمترین وظیفه مسئولان دانست و ابراز امیدواری کرد که انقلاب اسلامی در نهایت به انقلاب جهانی حضرت ولیعصر(عج) متصل شود.
