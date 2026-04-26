انهدام ۳ موشک سنگرشکن آمریکایی توسط سپاه انصارالمهدی(عج)

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سپاه انصارالمهدی(عج) زنجان از کشف و خنثی‌سازی ۹۵۰۰ بمبلت و ده‌ها راکت و موشک عمل‌نکرده خبر داد.

در اطلاعیه روابط عمومی سپاه انصارالمهدی (عج) استان زنجان آمده است:

در راستای کشف و خنثی سازی مهمات و موشک های عمل نکرده و یا باقی مانده از جنگ رمضان در طی دوره سکوت در صحنه نبرد، قسمتی از عملکرد نیروهای متخصص و مجاهد در گردان های چک و خنثی و تخریب سپاه انصارالمهدی(عج) استان زنجان به شرح ذیل اطلاع رسانی می گردد:

۱. کشف و خنثی سازی تعداد بیش از ۹۵۰۰ عدد بمبلت که در طی بمباران های هوایی جنگنده های متخاصم در راستای آلوده سازی مکان های حساس و مهم استان به صورت مین ریزی هوایی و با استفاده از بمب های خوشه ای انجام شده بود.

۲.کشف و خنثی سازی انواع موشک و راکت‌های جنگنده‌های F۱۵, F۱۶ و F۳۵ با شناسه های LB۶۵ ,LB۸۴ ,LB۸۵ و LB۸۶ که در اثر اصابت به برخی از مکان های حساس و یا زمین های کشاورزی، عمل نکرده و یا به صورت عملکرد بد موشک منفجر نشده بودند.

(به تعداد ۵۲ راکت کشف و منهدم و تعداد بیش از ۱۰ راکت موشک کشف و خنثی شده و جهت بهره برداری های لازم تحویل مراکز و مسئولین ذی‌ ربط امر گردیدند.)

۳. کشف و انهدام سه فروند موشک سنگرشکن GBU۵۷ (۲هزار پوندی) و نیز کشف و خنثی سازی یک فروند از این نوع موشک که به صورت سالم تحویل مراکز مقتضی گردید.

۴ .کشف و خنثی سازی یک فروند موشک کروز برد بلند (۵۰۰ پوندی) و یک فروند موشک کروز GB۳۹ که توسط جنگنده های فوق پیشرفته دشمن آمریکایی صهیونی شلیک شده و در آسمان زنجان توسط پدافند رهگیری و منهدم شده بود.

