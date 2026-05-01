از مکر و نقشه دشمن نباید مضطرب شویم

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام روح‌الله راسل در برنامه شرح آیات قرآن و سخنرانی به مناسبت سالروز میلاد امام رضا(ع)، با اشاره به آیه ۱۲۱ سوره نحل که حضرت ابراهیم(ع) را «شَاکِرًا لِأَنْعُمِهِ» معرفی می‌کند، اظهار داشت: یکی از کلیدواژه‌های سوره نحل، «شکر نعمت» است. خداوند نعمت‌های فراوانی به ما به‌ویژه ملت ایران عطا کرده که جهانیان از آن محروم‌اند؛ عزت، اقتدار، دین و رهبری عزیز. ما باید شکرگزار این نعمت‌ها باشیم و مراقب باشیم دچار خودتحقیری و تضعیف جبهه مقاومت نشویم.

سخنران حرم مطهر در ادامه به آیه ۱۲۵ سوره نحل اشاره کرد و گفت: حضرت امام رضا(ع) مفسر حقیقی این آیه در عالم خارج بودند؛ ایشان با اهل تورات با تورات، با اهل انجیل با انجیل و با پیروان دیگر ادیان با متون خودشان مناظره می‌کردند و از روش «جدال احسن» بهره می‌بردند. امروز نیز اگر در فضای مجازی یا خیابان‌ها با مخاطب روبرو می‌شویم، باید از توهین و لجاجت پرهیز کنیم و با حکمت، موعظه حسنه و جدال زیبا وارد شویم.

وی با تلاوت آیات پایانی سوره نحل خاطرنشان کرد: دشمنان دائماً در حال مکر و نقشه هستند، اما ما نباید مضطرب شویم؛ بلکه باید صبر پیشه کنیم، زیرا خدا با متقین و محسنان است. امروز مهم‌ترین واجب الهی، حفظ نظام اسلامی و حضور در میادین است. هرچه تقوا و احسان را بیشتر کنیم، خداوند یاری خود را بیشتر خواهد کرد.

راسل در پایان از حاضران خواست در پویش «ایران جان فدا» شرکت کنند و تأکید کرد: این پویش دست‌به‌دست هم می‌دهد تا به دست ولی امر مسلمین برسد و جبهه مقاومت را یاری کند؛ به ویژه کسانی که در جنگ تحمیلی سوم آسیب دیده‌اند.

