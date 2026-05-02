به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ آغاز جنگ تحمیلی سوم در ۹ اسفند ۱۴۰۵ مصادف با دهم ماه مبارک رمضان(۲۸ فوریه) تبعات اقتصادی و اجتماعی فراوانی بر زندگی جاری مردم ایران داشت که یکی از مهمترین تبعات آن، قطعی اینترنت بین‌المللی و متعاقب آن تعطیلی بسیاری از مشاغل آنلاین بوده و این موضوع تعطیلی بسیاری از کسب و کارهای اینترنتی و حتی تعدیل نیروهای فراوانی را رقم زده است. بسیاری از کارگران و کسب‌وکارهای وابسته به اینترنت با بیکاری و صفر شدن درآمد مواجه شدند و به‌نظر می‌رسد تداوم قطعی اینترنت بین‌المللی، مسأله را از یک مشکل فنی فراتر برده و به یک زنجیره اختلال در اقتصاد دیجیتال، تولید محتوا و... مبدل ساخته است.

این محدودیت‌های شدید علاوه بر مشکلات اقتصادی برای مردم، سرمایه اجتماعی دولت را با تهدید جدی مواجه ساخته و بر خلاف موضوع تهیه اقلام ضروری در زمان جنگ که در آن دولت کارنامه قابل قبولی داشته است، متاسفانه ادامه روند ایجاد محدودیت‌های شدید در دسترسی به اینترنت جهانی و طرح‌هایی برای طبقاتی کردن آن عملا موجبات ایجاد نارضایتی شدید مردم و از دست رفتن سرمایه اجتماعی دولت را فراهم ساخته است.

از این‌رو پژوهشکده مطالعات توسعه سازمان جهاد دانشگاهی تهران، نخستین نشست از سلسله نشست‌های «جنگ و زندگی» با عنوان «محدودیت اینترنت و سرمایه اجتماعی دولت» را روز یکشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۵ رأس ساعت ۱۳ به‌صورت حضوری و مجازی برگزار می‌کند.

این نشست با حضور دکتر اعظم راودراد و دکتر موسی عنبری، از اساتید جامعه‌شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، دکتر سبحان یحیایی، عضو هیأت علمی دانشکده ارتباطات دانشکاه علامه طباطبائی و دکتر محمد رهبری، مدرس دانشگاه علامه طباطبائی و نویسنده کتاب توییتری‌شدن سیاست و به دبیری دکتر محمدجواد بیژنی برگزار می‌شود.

محل برگزاری حضوری این نشست خیابان ۱۶ آذر، خیابان ادوارد براون، پژوهشکده مطالعات توسعه سازمان جهاد دانشگاهی تهران و لینک https://www.skyroom.online/ch/icdsj/event برای حضور مجازی در جلسه در نظر گرفته شده است.

..............................

پایان پیام/ 167