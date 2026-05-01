اشک بلاگر شیعه از تعصبات قومی در قندهار، پایتخت معنوی طالبان + ویدیو

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ عصمتالله امیری، یک بلاگر شناختهشده شیعه افغانستان با انتشار ویدیویی از خود، ادعا کرده که پزشکان بیمارستان «عینو مینه» قندهار، پدرش را به دلیل تعصب قومی، عمل جراحی نکرده است.
این فعال شبکههای اجتماعی شیعه که اهل استان دایکندی افغانستان است، هفته گذشته پدرش که از ناحیه بازو دچار شکستگی شده، برای درمان به بیمارستان عینو مینه قندهار برده و پزشکان این بیمارستان بعد از یک هفته نوبت جراحی داده است.
عصمتالله هنگام روایت از رفتار تبعیضآمیز در بیمارستان عینو مینه قندهار اشک میریزد و میگوید پزشکان در حالیکه پدرش را برای عمل جراحی به اتاق عمل برده بودند، اما بعد از شش ساعت دوباره بیرون کرده و نوبتش را به فرد دیگری دادهاند.
او روایت میکند که پدر پیرش از یکسو درد بسیار دارد و از سوی دیگر با مشکلات فراوان برای او خون تهیه کرده اما به دلیل تعصبات موجود، پزشکان از جراحی پدرش خودداری کردهاند.
این یوتیوبر شیعه استان دایکندی با اندوه و اشک میگوید که تعصب و قوم پرستی از افغانستان ریشهکن نمیشود.
عصمتالله امیری روایت خود از تعصب و قوم پرستی در بیمارستان قندهار را روز پنجشنبه(۱۰ اردیبهشت) بیرون داد و خیلی زود ویدیوی او در رسانههای رسمی و غیر رسمی افغانستان منعکس و با واکنشهای گسترده مواجه شد و بسیاری از کاربران شبکههای اجتماعی گفتند که شیعیان سالهاست با تبعیض و خشونت روبرو هستند.
کاربران شبکههای اجتماعی روایت عصمتالله را واقعیت عینی جامعه فعلی افغانستان دانسته و آن را برای آینده آن کشور خطرناک عنوان کردند.
حسن حسام، یکی از کاربران شبکههای اجتماعی نوشته که این فقط یک روایت نیست، زخمیست که هنوز میان مردم افغانستان و خصوصا برای شیعیان وجود دارد.
این فعال شبکههای اجتماعی همچنان تاکید کرده که تبعیض علیه هر انسان غیرقابل قبول است و همچنان افغانستان به اخوت و همدیگرپذیری نیازمند است.
یاسین صمیم یکی از روزنامه نگاران افغانستان با انتشار تصویری از عصمت با پدرش نوشته که وضعیت به حدی در داخل افغانستان خفقان است که اکنون باید نگران سلامت آن جوان دلسوخته هموطن بود که از تبعیض در بیمارستان عینومینه قندهار شکایت کرده است.
او با ابراز نگرانی از سلامت عصمت الله نوشته که احتمالا مسوولان مربوطه به جای توجه به شکایت او ممکن است وی را مورد خشونت قرار داده و بعد اعتراف اجباری از او بگیرند؛ کاری که قبلا با دیگران انجام دادند.
با این حال، تعداد دیگری از کاربران شبکههای اجتماعی به عدم توسعه استان شیعهنشین دایکندی پرداختند که طی دو دهه گذشته با وجود سرازیر شدن میلیاردها دلار به افغانستان و حضور نمایندگان شیعه در کابینه سابق، اما استانهای شیعهنشین از جمله دایکندی امکانات لازم درمانی را ندارد.
عصمت الله امروز در صفحه اجتماعی خود علاوه بر تشکر از همدردی و همراهی مردم و رسانهها با او، از انتقال پدرش به یک بیمارستان خصوصی برای انجام عمل جراحی خبر داد؛ این بدان معنا میتواند باشد که با وجود واکنش گسترده مردم و رسانهها به روایت این بلاگر طنزپرداز شیعه، بیمارستان عینو مینه قندهار به خواسته او ترتیب اثر نداده است.
