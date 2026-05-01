به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در سایه آتشبس شکننده میان ایالات متحده آمریکا و ایران، نگاهها به سناریوهای نظامی احتمالی دوخته شده است که واشنگتن در حال بررسی آنها همزمان با ادامه محاصره دریایی است، در حالی که هشدارهایی درباره واکنشهای ایران مطرح شده که میتواند دامنه درگیری را در منطقه گسترش دهد.
براساس گزارش شبکه الجزیره در همین چارچوب، گزارشی از سوی «احمد جرار» خبرنگار، حاکی از آن است که دولت آمریکا، با وجود تکیه بر اثربخشی محاصره دریایی شدید برای وادار کردن تهران به پذیرش توافقی با شروط واشنگتن، به این مسیر محدود نمیشود و همچنان گزینههای نظامی را نیز در دست بررسی دارد.
«دونالد ترامپ» رئیسجمهور آمریکا، پیشتر اشاره کرده بود که محاصره از بمباران مؤثرتر است؛ در حالی که همزمان آمادگیهای نظامی نیز به عنوان گزینه جایگزین ادامه دارد.
سه سناریو پیش روی ترامپ
بر اساس گزارش وبسایت آکسیوس، ژنرال «براد کوپر» فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام)، در حال آمادهسازی ارائه سه سناریوی اصلی به رئیسجمهور آمریکاست. این اقدام پس از جلسه توجیهی قبلی در ۲۶ فوریه انجام میشود که بنا بر منابع، در تصمیمگیری نظامی بعدی نقش داشته است.
سناریوی اول
گزینه نخست شامل انجام موجی از حملات شدید و کوتاهمدت به زیرساختهای حیاتی داخل ایران است. این اهداف میتواند شامل پلها، تأسیسات انرژی و نیروگاههای برق باشد. هدف از این حملات، اعمال فشار بر تهران برای بازگشت به میز مذاکره و عقبنشینی از مواضع خود در مسئله هستهای است.
برخی گزارشهای غیررسمی احتمال استفاده از موشک فراصوت «دارک ایگل» را مطرح کردهاند؛ موشکی که سرعت آن حدود ۱۰ برابر سرعت صوت است، بردی نزدیک به ۳۵۰۰ کیلومتر دارد و توانایی عبور از سامانههای دفاع موشکی را داراست.
سناریوی دوم
گزینه دوم شامل عملیات نظامی گستردهتری است که ممکن است نیروهای زمینی را نیز دربر بگیرد. هدف این عملیات، کنترل بخشهایی از تنگه هرمز و بازگشایی آن برای کشتیرانی تجاری عنوان شده است.
این سناریو همچنین احتمال استفاده از واحدهایی از تفنگداران دریایی آمریکا برای عملیات سریع و فرود در برخی جزایر تحت کنترل ایران را مطرح میکند؛ جزایری که برای ایجاد پوشش آتش جهت بستن تنگه استفاده میشوند.
سناریوی سوم
سناریوی سوم بر ورود نیروهای ویژه به داخل خاک ایران با هدف تصرف ذخایر اورانیوم غنیشده، متمرکز است. این گزینه پیشتر نیز در محافل کاخ سفید و پنتاگون مورد بحث قرار گرفته بود.
تهدیدهای متقابل ایران
در مقابل، تهران مجموعهای از گزینههای تلافیجویانه را در صورت ازسرگیری جنگ مطرح کرده و بر موضع خود در خصوص بستن تنگه هرمز تأکید دارد.
این گزینهها شامل هدف قرار دادن اسرائیل و پایگاههای آمریکا در منطقه با موشکها و پهپادها، و همچنین تهدید تأسیسات انرژی در کشورهای متحد یا حامی واشنگتن است.
ایران همچنین اعلام کرده در برابر هرگونه عملیات زمینی آمادگی دارد و فرماندهان نظامی این کشور معتقدند ورود نیروهای آمریکایی به خاک ایران میتواند فرصت وارد کردن تلفات سنگین به آنها در زمین ناآشنا را فراهم کند.
همچنین احتمال کشیده شدن تنش به تنگه بابالمندب نیز مطرح شده است؛ اقدامی که میتواند دامنه بحران را به مسیرهای حیاتی دریایی دیگر گسترش دهد.
بنبست «اختیارات جنگ»
قانون «اختیارات جنگ» در ایالات متحده آمریکا، رئیسجمهور این کشور را ملزم میکند که برای ادامه عملیات نظامی خارج از کشور پس از ۶۰ روز، مجوز صریح کنگره را دریافت کند.
بر این اساس، تا امروز (جمعه ۱۱ فروردین)، این مهلت به پایان رسیده و دونالد ترامپ با یک الزام قانونی مواجه است که یا باید مجوز کنگره را دریافت کند یا عملیات نظامی را متوقف سازد.
این قانون فدرال در سال ۱۹۷۳ با هدف محدود کردن قدرت رئیسجمهور آمریکا در ورود یکجانبه به جنگهای خارجی تصویب شد.
برای اعطای مجوز ادامه جنگ علیه ایران، هر دو مجلس نمایندگان و سنا باید با اکثریت ساده، قطعنامهای مشترک را در این خصوص تصویب کنند.
با این حال، در گذشته نیز برخی رؤسای جمهور آمریکا این قانون را دور زده و با تکیه بر مبانی دیگر، عملیات نظامی را ادامه دادهاند.
