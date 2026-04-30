به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دو مقام آمریکایی روز چهارشنبه اعلام کردند که ناو «یو اس اس جرالد آر فورد» بزرگ‌ترین ناو هواپیمابر جهان پس از یک استقرار بی‌سابقه بیش از ۳۰۰ روزه به ایالات متحده آمریکا بازمی‌گردد؛ استقراری که شامل مشارکت در ربایش «نیکولاس مادورو» رئیس‌جمهور ونزوئلا و همچنین جنگ ۴۰ روزه علیه ایران بوده است.

براساس گزارش شبکه الجزیره، این دو مقام که نخواستند نامشان فاش شود، توضیح دادند که این ناو هواپیمابر طی روزهای آینده منطقه خاورمیانه را ترک کرده و به بندر خود در ایالت ویرجینیا بازخواهد گشت.

در همین حال، فرماندهی مرکزی آمریکا در پلتفرم «ایکس» اعلام کرد که ناو «جرالد فورد» همچنان در حال انجام عملیات‌های پروازی معمول در دریای سرخ است.

انتظار می‌رود این ناو در اواسط ماه مه به بندر خود برسد و پس از بازگشت به ویرجینیا، تحت تعمیرات و عملیات نگهداری گسترده قرار گیرد.

ناو «جرالد آر فورد» بزرگ‌ترین و پیشرفته‌ترین ناو هواپیمابر نیروی دریایی آمریکا به شمار می‌رود. این ناو ابتدا در چارچوب محاصره دریایی در سواحل ونزوئلا مستقر شد و سپس برای مشارکت در جنگ علیه ایران به خاورمیانه اعزام شد.

آتش‌سوزی در ناو

در ۱۲ مارس گذشته، ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا از وقوع آتش‌سوزی در این ناو در آب‌های دریای سرخ خبر داد که به زخمی شدن دو ملوان انجامید.

این ناو در ژوئیه ۲۰۱۷ وارد خدمت شد و هزینه ساخت آن حدود ۱۲ میلیارد دلار برآورد شده است. این ناو به سامانه‌های پرتاب الکترومغناطیسی، دو راکتور هسته‌ای و تجهیزات پیشرفته رزمی مجهز است.

ناو «جرالد آر فورد» همچنین بیش از ۷۵ فروند هواپیما را حمل می‌کند و نقش راهبردی مهمی در پشتیبانی از عملیات‌های نظامی آمریکا و متحدانش در سراسر جهان دارد.

سه ناو هواپیمابر در منطقه

در همین راستا، این دو مقام آمریکایی اعلام کردند که در حال حاضر سه ناو هواپیمابر آمریکایی در خاورمیانه مستقر هستند؛ از جمله ناو «یو اس اس جورج اچ. دبلیو. بوش» که هفته گذشته وارد منطقه شده است؛ سطحی از حضور که از زمان حمله به عراق در سال ۲۰۰۳ بی‌سابقه است.

همچنین ناو «یو اس اس آبراهام لینکلن» نیز از ژانویه و هم‌زمان با افزایش تنش‌ها با ایران در منطقه حضور دارد.

در هفته‌های اخیر، آمریکا حضور نظامی خود در خاورمیانه را تقویت کرده و هم‌زمان تهدید به اقدام نظامی جدید علیه ایران می‌کند.

..............................

پایان پیام/ ۲۶۸