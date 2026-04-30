به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حضرت آیت‌الله «رضا رمضانی» دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع)، در شب میلاد باسعادت حضرت علی بن موسی‌الرضا(ع)، با حضور در موکب طلاب کشور آذربایجان مقیم قم، به ایراد سخن پرداخت.

وی در ابتدای سخنان خود اظهار داشت: بسیار خوشحالیم که در این شب عزیز، شب ولادت امام علی بن موسی‌الرضا(ع)، در خدمت برادران و خواهران گرامی، علمای محترم، روحانیون جوان و همه شرکت‌کنندگان در این مجلس وزین هستیم. حقیقتاً از لحظه ورود به فضای این مجلس، انسان حلاوت معنوی، صلابت، کرامت، همت و تلاش را به‌طور کامل مشاهده می‌کند. شب بسیار عزیزی است؛ ایام، ایام کرامت است و بسیار خوشحالیم که دوستانی مانند حجت‌الاسلام آقای ساعی ور که روحانی فاضل، متّقی، اهل معنا و اهل جد و تلاش هستند، با افتخار در اینجا خدمت می‌کنند.

آذربایجان، خواستگاه علمای بزرگ

آیت الله رمضانی عنوان کرد: آذربایجان با هویت شیعی خود از جهات بسیار با ایران مشترک است و این را در طول تاریخ و حیات خود نشان داده است. آذربایجان با آن علمای بزرگ نخجوانی، قفقازی و بادکوبه‌ای و شخصیت‌های برجسته‌ای که در فقه، فلسفه و عرفان شناخته شده‌اند، معروف است. باید این ریشه‌ها را برای دیگران، نسل جوان و جامعه خود تبیین کنید تا هویت اصیل شیعی و پیشینه حوزه‌های علمی مستحکم در کشور آذربایجان شناسانده شود. آنچه امروز می‌گذرد، همه سراب است و قطعاً نخواهند توانست به این قومیت و ریشه عمیق که در آذربایجان وجود دارد، ضربه‌ای وارد کنند.

ارتباط وثیق آذربایجان با ایران و انقلاب اسلامی

وی افزود: ارتباط آذربایجان با ایران، انقلاب اسلامی و ولایت برای جهانیان کاملاً روشن است و یقیناً کسانی که در اینجا با رویکرد انقلابی و شیعی مشغول تحصیل هستند، بعدها در کشور خود زمینه تبلیغ فرهنگ اهل‌بیت(ع) را فراهم خواهند ساخت و اهل‌بیت را به جهانیان معرفی خواهند کرد؛ چراکه امروزه دنیا تشنه فرهنگ اهل‌بیت(ع) است. روحانیونی هم که در آن کشور مورد بی‌مهری قرار گرفته‌اند، ان‌شاءالله زمینه استخلاص آنان هرچه زودتر فراهم شود.

بعثت مردم، بعثتی جهانی است

آیت الله رمضانی در ادامه افزود: مردم قریب به دوماه در خیابان حاضرند و ما با یک بعثت جهانی مواجه‌ایم؛ بعثتی که از امت اسلام و بلکه از جامعه بشری و انسانی نشأت گرفته است. حتی حضور برخی افراد غیرمسلمان در این جریان، نشانه همین حقیقت است. امام رضوان‌الله‌علیه هنگام ولادت امام زمان(عج)، تبریک را تنها به شیعیان یا مسلمانان و حتی به موحدان عالم محدود نمی‌کردند، بلکه آن را به تمامی مستضعفان جهان تبریک می‌گفتند و این نکته بسیار پرمعناست.

اسلام، رهبری و ملت، سه رکن اصلی نظام مقدس جمهوری اسلامی

دبیر کل مجمع جهانی اهل بیت(ع) تاکید کرد: افق دید امام، دقیق‌ترین، عمیق‌ترین و جامع‌ترین نظامی است که امروز در جهان با آن روبه‌رو هستیم. این نظام سه رکن اصلی دارد: اسلام، رهبری و ملت. در مورد اسلام باید گفت، نه هر اسلامی؛ بلکه اسلام علوی، حسینی و فاطمی، همه از اسلام نبوی نشأت گرفته است.

اسلام مخالف سلطه‌گری و سلطه‌پذیری

وی خاطر نشان کرد: این اسلام، اسلامی است که در آن عدالت، معنویت و مقابله با ظلم و ستم وجود دارد؛ اسلامی که نه سلطه‌گری را تأیید می‌کند و نه سلطه‌پذیری را.امام شهید فرمودند امروزه بخش‌های عمده‌ای از کشورهای دنیا یا سلطه‌گرند یا سلطه‌پذیر. اگر در این‌باره مطالعه کنید، در آفریقا خواهید دید که کشورهای استعمارگر مانند هلند، فرانسه، انگلستان و اسپانیا چگونه برخی کشورهای آفریقایی را ده‌ها و بلکه صدها سال تحت سلطه قرار داده‌اند. به‌عنوان نمونه، در کشورهایی مانند سنگال و غنا، جزیره‌ای به نام «جزیره بردگان» وجود داشته است که انسان‌های پاک‌سرشت را به آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها می‌فروختند، خانواده‌ها را متلاشی می‌کردند؛ زن را به کشوری، مرد را به کشوری دیگر و فرزند را به سرزمین دیگر می‌بردند تا آنان را به بردگی بگیرند.

کشورهای همجوار ایران، برده جهان مدرن

آیت الله رمضانی در مورد بردگی مدرن گفت: امروزه در جهان مدرن، این بردگی شکل تازه‌ای پیدا کرده است؛ یک ملت یا حتی حاکمیت، برده بیگانگان می‌شود. این بردگی را هم‌اکنون در کشورهای هم‌جوار می‌بینیم؛ کشورهایی که سرزمین خود را به پایگاه دشمنان اسلام _ یعنی کفر، نفاق و ظلم _ تبدیل کرده‌اند تا به کشورهای اسلامی هجمه کنند. این کشورها، سلطه‌پذیرند، هیچ اراده‌ای از خود ندارند و نمی‌توانند درباره سرنوشت خود تصمیم بگیرند؛ اگر هم ملتشان اراده‌ای داشته باشد، آن را منکوب می‌کنند. چنین منکوب کردن اراده در بسیاری از نقاط جهان مشاهده می‌شود. در آمریکای لاتین نیز بسیاری از ملت‌ها خواهان تغییر دولت‌های خود هستند، اما اراده آنان سرکوب و نابود می‌شود.

اسلام، اسلام پابرهنگان و محرومان

وی افزود: اسلام، اسلام پابرهنگان و محرومان است؛ اسلامی که می‌خواهد عزت را به جامعه بشری بیاموزد. نه اسلام قلدری، نه اسلام باج‌دهی و باج‌پذیری، بلکه اسلامی که یاری مظلومان را واجب می‌داند: «کونوا للظالم خصماً». این اسلام، اسلامی است که جامعه جهانی امروز تشنه آن است؛ اسلامی که به برکت انقلاب اسلامی و آموزه‌های امام رضوان‌الله‌علیه احیا شده است. امام می‌فرمودند: اسلامی که می‌تواند جامعه امروز بشری را نجات دهد، اسلام ناب محمدی است.

وی ادامه داد: اکنون باید دید این محتوا را در کدام‌یک از کشورهای دنیا می‌توان مشاهده کرد. در اندونزی که حدود دویست تا دویست‌وچهل میلیون مسلمان زندگی می‌کنند، می‌بینید که اسلام به‌عنوان قانون اساسی تلقی نشده است. در بسیاری از کشورهای مسلمان نیز اسلام به‌عنوان قانون اساسی مورد توجه قرار نگرفته است. حتی در کشورهایی که جمعیت مسلمان دارند نیز اسلامی که بتواند در برابر ظالمان بایستد دیده نمی‌شود. در همین کشورهای همجوار وابستگی را در تمام وجود و ساختار آن‌ها مشاهده می‌کنیم.

اسلام، دین نجات بخش

دبیر کل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) بیان کرد: این اسلام، اسلام نجات‌بخش است و در کنار آن، رکن دیگر اسلام و نظام اسلامی، رهبری است؛ رهبری‌ای که از پاک‌ترین‌هاست. رهبری در اسلام اهل‌بیتی، به تعبیر امام رضا(ع)، از کسانی نشأت می‌گیرد که یا معصوم باشد یا عادل. کسانی که عادل نیستند، صلاحیت رهبری انسان را ندارند. باز هم اگر در جهان نگاه کنید، حتی در آمریکا که خود را مهد آزادی می‌نامند یا در دیگر کشورها ـ که باز هم اکنون نامی برده نمی‌شود ـ خواهید دید که در همان مهد آزادی، یعنی آمریکا، کثیف‌ترین افراد، همان کسانی که فاجعه اپستین را به وجود آوردند، رهبری آن کشور بزرگ با جمعیتی حدود سیصدوپنجاه میلیون نفر را بر عهده دارند.

امام خمینی و امام شهید مصداق بارز فقاهت، شجاعت و زهد

آیت الله رمضانی ادامه داد: در نظام سیاسی جمهوری اسلامی، کسی که رهبری نظام را بر عهده داشت، امام رضوان‌الله‌علیه بود؛ فقیهی حکیم، ادیبی عارف، زاهدی شجاع و دانشمندی که به ما درس حیات و زندگی را به معنای واقعی کلمه آموخت. امام چنین شخصیتی بود؛ شخصیتی که اسلام را برای ما تفسیر و معنا کرد. پس از ایشان نیز کسی رهبری نظام را بر عهده گرفت که می‌توانست صاحب ثروت باشد، اما زاهدترین بود. زندگی امام شهید و فرزندان ایشان را مطالعه کنید؛ خانه ایشان را ببینید و امکاناتی را که در اختیار داشتند بررسی کنید. او به‌عنوان زاهدترین فرد، رهبری نظام جمهوری اسلامی را بر عهده داشت؛ عابد، عادل، دانشمند و بزرگ بود و به ما درس بزرگی داد. در حقیقت ایمان در تمام وجود آنان جاری بود.

آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای، نسخه المثنی امام شهید است

عضو مجلس خبرگان رهبری درباره شخصیت مقام معظم رهبری آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای افزود: امروز نیز چنین است. شخصیت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای همان ویژگی‌هایی را دارد که برای امام شهید برشمردیم؛ یعنی مجتهدی عادل، متواضع، مؤدب به آداب الهی. من این سخن را به‌صراحت عرض می‌کنم: ایشان هم ادب در برابر ذات اقدس الهی، هم ادب در برابر مردم و هم تربیت نفس را به معنای واقعی کلمه داراست؛ مطیع امر مولا و مخالف هوای نفس است و بینشی عمیق نسبت به جهان اسلام و دنیای استکبار دارد.

وی ادامه داد: او گزینه‌ای است که امروز می‌تواند مسیر امام راحل رضوان‌الله‌علیه و امام شهید را ادامه دهد. از این‌رو مجلس خبرگان دو انتخاب مبارک داشته است که به هر دو مباهات می‌کند: یکی در سال شصت‌وهشت با انتخاب امام شهید و دیگری در سال یک‌هزار و چهارصد و چهار، در هفته اسفند، که آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای را به‌عنوان رهبر جمهوری اسلامی و ولی‌امر مسلمین انتخاب کرد.

عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: رهبری در نظام اسلامی به معنای آن است که پاک‌ترین افراد عهده‌دار آن باشند. این درسی بزرگ است که واقعه غدیر و پیامبر اکرم(ص) به ما آموخته‌اند. یکی از درس‌های مهم غدیر این است که بهترین‌ها باید حاکم باشند. جوانان، روحانیون، برادران و خواهران؛ به جهان نگاه کنید. در آمریکا، در اسرائیل ـ که البته آن‌ها کشور نیستند بلکه رژیم و پادگانی نظامی هستند ـ در انگلیس و دیگر نقاط دنیا ببینید که هنوز در بسیاری از جاها، حتی در همان کشورهای اروپایی، حکومت‌ها به شکل سلطنتی اداره می‌شود. در برخی کشورهای خلیج فارس نیز هنوز خانواده‌ها به‌صورت موروثی حکومت می‌کنند و افراد بدون داشتن شایستگی به قدرت می‌رسند.

در نظام سیاسی ما، رهبری بر اساس شایستگی‌هاست

آیت الله رمضانی تاکید کرد: اما در نظام سیاسی ما، رهبری بر اساس شایستگی‌هاست. شایستگی‌های رهبر ما در تدریس، تعلیم و حضور در عرصه‌های مختلف برای همه آشکار بوده است. ازاین‌رو خبرگان با رأی قاطع ایشان را انتخاب کردند.

نظام مقدس جمهوری اسلامی، بهترین نظام سیاسی دنیا

وی درباره رهبری در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران عنوان کرد: ما بهترین نظام سیاسی دنیا را داریم. در نظام‌های سیاسی جهان، محتوایی همانند محتوای اسلام ناب وجود ندارد. حتی در میان کسانی که معتقد به این نظام نیستند و در زمره اپوزیسیون به شمار می‌آیند، افرادی که ایرانی بوده‌اند ـ جدا از کسانی که در کشورهای دیگر حاکم بوده‌اند ـ همگی به بزرگی رهبری نظام اعتراف کرده‌اند؛ چه در زمان امام راحل، چه در زمان امام شهید و امروزه نیز همین‌گونه است. به همین دلیل نیز از چند دهه پیش درصدد ترور این شخصیت بودند؛ یعنی ترور معنوی و فکری این شخصیت را دنبال می‌کردند.

عضو مجلس خبرگان، رکن سوم نظام را مردم دانست و گفت: مرحوم آقای مطهری رضوان‌الله‌علیه می‌گفتند در نوفل‌لوشاتو، هنگامی که در آخرین ملاقات امام را دیدند، ایشان را با چهار «آمن» یافتند: نخست «آمن بربه»، دوم «آمن بهدفه»، سوم «آمن بسبیله» و چهارم «آمن بامته». تمام وجود امام، ایمان به خدا بود. این ایمان نه‌تنها در مراحل شخصی سبب تکامل فرد می‌شود، بلکه در اجتماع نیز موجب تکامل افراد جامعه، جامعه انسانی و جامعه اسلامی است.

پیروزی ذیل ولایت الله و ولایت ائمه(ع) محقق می شود

استاد درس خارج حوزه های علمیه ادامه داد: آموزه های دین در سخت‌ترین شرایط ما را دعوت می‌کند که اگر خدا را حاضر و شاهد بدانید، پیروز میدان خواهید بود. همان بیانی که امام شهید به ما آموختند و فرمودند: اگر دشمن را می‌بینید، از دشمن ترس و هراسی نداشته باشید. ایشان داستان حضرت موسی(ع) را نقل می‌کردند که از پشت سر سپاه فرعون به دنبال آنها بود و به منطقه‌ای رسیدند که پیش رویشان دریا بود، فرمود: «نترسید و نهراسید؛ إنّ معی ربی سیهدین». با من خدای من است و مرا هدایت می‌کند. آنگاه شکافته شدن دریا، غرق شدن لشکر فرعون و نجات کسانی که در کنار موسی بودند رخ داد. هر کسی که در ذیل ولایت‌الله قرار بگیرد و هر کسی که در ذیل ولایت ائمه(ع) قرار گیرد، نتیجه آن پیروزی قطعی است. ازاین‌رو به ما می‌فرمودند که شما پیروز میدان خواهید بود. حتی تعبیر لطیفی از امام شهید به ما آموخته شده است که خداوند راه شکست را بر ما بسته است؛ یا شهید می‌شوید یا پیروز می‌مانید و در هر دو صورت شما پیروز میدان خواهید بود.

آیت الله رمضانی با تاکید به آیات قرآن گفت: در آیات قرآن نیز در سوره بقره و سوره‌های دیگر و همچنین در روایات، به این پیروزی‌ها اشاره شده است. اما آنچه مهم است این است که در کنار امام، امت اسلام قرار گیرد؛ امت اسلامی که امروز به‌عنوان یک بعثت جهانی با آن مواجه هستیم.

تجزیه کشور هدف بعدی استکبار جهانی بعد از شهادت قائد امت بود که شکست خورد

وی درباره اهداف دشمن آمریکایی صهیونی گفت: آنان می‌گفتند ما حمله می‌کنیم، امام شهید را به شهادت می‌رسانیم، مردم به خیابان‌ها می‌آیند و در مدت یک هفته رژیم را ساقط می‌کنیم و جمهوری اسلامی را سرنگون می‌سازیم و دست‌کم کشور به سه بخش تقسیم می‌شود.

مردم، خستگی را خسته کردند

آیت الله رمضانی درباره حضور خستگی ناپذیر مردم افزود: امام افرادی را که دلشان می‌خواهد، وارد میدان می‌کنند و بر آن‌ها حاکم می‌شوند. بله، مردم آمدند؛ مردمی که مؤمن بودند، مردمی که معتقد بودند، به این میدان آمدند و امروزه می‌بینید که مردم خسته نشده‌اند؛ خسته را خسته کردند، دشمن را خسته کردند. این همان بعثت عامه است که زمینه پیروزی جهان را در برابر استکبار فراهم می‌کند و مقدمه ظهور حضرت ولی‌عصر(سلام‌الله‌علیه) را مهیا می‌سازد.

بعثت مردم ستودنی است

وی درباره بعثت جهانی مردم تاکید کرد: این، آن بعثتی است که باید به آن فخر کرد و افتخار نمود و این به برکت خون پاک شهدا و در رأس آنان سید شهدای مقاومت بوده است. این انقلاب، خون‌های پاکی را قبل از انقلاب، در حدوث انقلاب و پس از آن بذل کرده است. در هشت سال دفاع مقدس، انقلاب خون‌های پاکی تقدیم کرده است؛ دانشمندان بزرگ، نظامیان، فرماندهان ارشد که از پاک‌ترین‌ها بودند؛ کودکان، نوزادان، پیران و جوانانی که خون‌های پاکشان ریخته شده است. قطعاً این خون های پاک، سبب فراهم شدن پیروزی خواهد شد و از این جهت ما این امید را داریم.

اتحاد مردم و مسئولین، دشمن را متحیر و سرگردان کرده است

آیت الله رمضانی درباره وضعیت فعلی دشمنان ایران گفت: امروز دشمنان متحیر و سرگردانند که با این نظام، با این مسئولان نظام که در کنار ملت هستند و ملتی که پشت سر آن‌ها و پشت سر مجاهدان است، چه بکنند. آخرین حرف‌هایی که می‌زنند این است که در بینشان عده‌ای میانه‌رو هستند و عده‌ای تندرو. باید حاکمان آمریکا بدانند که ایران در این امر مشترک است که نابودی استکبار به‌عنوان یک هدف مشترک، در دستور این بعثت، این مردم و این اهداف بزرگ قرار گرفته است.

زمان بزن در رو تمام شده است

عضو مجلس خبرگان رهبری افزود: نظام استکبار جهانی به پایان عمر خود رسیده است. زمان عیاشی، زمان ظلم و ستم و بردگی گذشته است. آن زمان، زمانی بود که می‌آمدند، می‌زدند و می‌رفتند، شروع می‌کردند و جنگ را به پایان می‌رساندند؛ اما امروزه اگر شروع کنند، اگر تجاوز کنند، اگر تعدی کنند به حریم مسلمانان، به حریم جمهوری اسلامی، به حریم اسلام، باید بدانند که پایان کار در اختیار آن‌ها نخواهد بود. امروزه مردم پایان کار را مشخص خواهند کرد؛ پایان کار هم ذلت و نابودی استکبار است.

آیت الله رمضانی افزود: این نتیجه امامت صالحان بوده است؛ چنان‌که تعبیر امام رضا(ع) در آن بیان مربوط به امامت چنین است که جایگاه امامت این است که مسلمانان به عزت می‌رسند، «ذُلَّتِ الکُفّارُ و غیظ المنافقین»، و این غیظ و این هلاکت برای نظام استکباری را ما هم‌اکنون مشاهده می‌کنیم.

انقلاب اسلامی نشأت گرفته از مکتب سید الشهدا(ع)

وی عنوان کرد: ما دانش‌آموخته مکتب امام حسین(ع) هستیم؛ انقلابی که از آن مکتب نشأت گرفته است؛ مکتبی که فرمود: «ألا و إنَّ الدَّعیَّ ابنَ الدَّعیِّ قد رَکَزَ بینَ اثنتَینِ، بینَ السلّةِ و الذِّلّة، و هَیهاتَ مِنّا الذِّلّة».

قدرت الله اکبر فوق همه ابرقدرت‌ها

دبیر کل مجمع جهانی اهل بیت(ع) خاطر نشان کرد: آن قدرتی که امام شهید ما، امام راحل ما و امام امروز جامعه اسلامی به ما آموزش داده‌اند، قدرتی است بالاتر از همه این قدرت‌ها و سلاح‌ها؛ و این قدرت تاکنون ما را پیروز کرده است، گرچه ما هزینه فراوان داده‌ایم، مصیبت دیده‌ایم، عزیزترین عزیزان از ما گرفته شده‌اند. اما آن قدرتی که بالای همه قدرت‌ها بوده است، قدرت «الله‌اکبر» بود و همه این‌ها نشأت‌گرفته از آموزه‌های پیامبر اکرم(ص) است.

آیت الله رمضانی با بیان مصادیق تاریخی درباره حضور مردم در خیابان‌ها برای حفظ حکومت اسلامی عنوان کرد: در جنگ احزاب ـ یا بنی‌قریظه ـ سپاه اسلام سه هزار نفر بود و سپاه کفر ده هزار نفر. گفتند عده‌ای در داخل شهر نفوذ کرده‌اند و شیطنت می‌کنند. پیامبر اکرم(ص) فرمودند مردم به خیابان‌ها بیایند و برای اینکه حمایت کنند و درون شهر را حفظ کنند، این عبارت را که قدرت می‌دهد به انسان، بر زبان جاری کنند: «الله‌اکبر، الله‌اکبر».

پیروزی از آن جبهه ایمانی

وی تاکید کرد: این وعده الهی است که جبهه ایمان همواره پیروز است؛ این وعده الهی است که جبهه کفر شکست‌پذیر است. مهم آن است که ما پرچم را محکم به دست بگیریم و اجازه ندهیم کسی این پرچم را بر زمین بزند. آنچه مهم است این است که خودمان را به خداوند بسپاریم: «اِرمِ بِبَصَرِکَ أقصی القَوم، و اعلم أنَّ النَّصرَ مِن عندالله»؛ و آن کسانی که این قدرت لایزال الهی را همراه دارند، قطعاً پیروز میدان هستند.

ایمان به خدا رمز پیروزی جبهه حق علیه باطل

آیت الله رمضانی گفت: این آموزه امام راحل بود که اگر ایمان و باور به خدا داشته باشید، آمریکا هیچ غلطی نمی‌تواند بکند؛ اگر این را داشته باشید، نظام استکباری هیچ غلطی نمی‌تواند بکند. لذا مهم آن است که ما به خودمان و به فرزندانمان ایمان را یاد بدهیم. وقتی ایمان باشد، این نظام قطعاً شکست‌ناپذیر خواهد بود.

بازگشت مردم به وطن در زمان جنگ تحمیلی سوم، نشانه باور و ایمان

دبیر کل مجمع جهانی اهل بیت(ع) در پایان گفت: شما در کشورها ببینید؛ وقتی جنگ می‌شود مردم از آن کشورها خارج می‌شوند، اما در ایران وقتی جنگ شد از جاهای مختلف آمدند. در همین قم، بیش از هشتاد موکب غیرایرانی است، چون خود را از این ملت، از این نظام و از این فرهنگ می‌دانند. بیش از هجده کشور، لااقل در قم حضور دارند؛ حال در تهران و اصفهان و خراسان و جاهای دیگر، من آمار دقیق را نمی‌دانم. این‌ها وارد می‌شوند؛ ایرانی‌ها با همه سختی‌هایی که احتمال می‌دهند ممکن است در اینجا پیش بیاید، وارد ایران می‌شوند و این نشانه باور و ایمان مردم است.

..............................

پایان پیام/ ۲۶۸