نامه سرگشاده مجمع دانشگاهیان افغانستان به شیخ الازهر در پی محکومیت غیرمنصفانه ایران

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در پی اظهارات اخیر رئیس دانشگاه الازهر مصر مبنی بر محکومیت جمهوری اسلامی ایران و حمایت یک‌جانبه از امارات متحده عربی، مجمع دانشگاهیان افغانستان نامه‌ای سرگشاده به وی نوشتند و خواستار اتخاذ مواضع منصفانه در مسائل جهان اسلام از سوی این مقام دینی شدند.

متن نامه مجمع دانشگاهیان افغانستان به شرح ذیل است:

بسم الله الرحمن الرحیم

«وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ کَانَ ذَا قُرْبَیٰ» الأنعام: ۱۵۲

فضیلت‌مند گرامی، استاد دکتر احمد الطیب، شیخ الازهر الشریف

السلام علیکم و رحمة‌الله و برکاته

مجمع دانشگاهیان افغانستان، به‌عنوان مجموعه‌ای از استادان، پژوهشگران و نخبگان علمی، با احساس مسئولیت دینی، علمی و انسانی نسبت به تحولات و چالش‌های جهان اسلام، این نامه سرگشاده را به حضور جنابعالی تقدیم می‌دارد.

بی‌تردید، جایگاه والای الازهر شریف در وجدان امت اسلامی و نقش محوری آن در هدایت فکری و دینی، اقتضا می‌کند که مواضع آن در قبال مسائل سرنوشت‌ساز امت، بر پایه عدالت، انصاف و پایبندی به اصول شریعت اسلامی و موازین حقوق بین‌الملل استوار باشد.

با این حال، آنچه در سال‌های اخیر از برخی مواضع صادره از سوی جنابعالی مشاهده شده، نشان‌دهنده نوعی عدم توازن در مواجهه با بحران‌های منطقه‌ای است. در این زمینه، این پرسش اساسی مطرح می‌گردد که چرا در برابر مداخلات نظامی و اقدامات تجاوزکارانه ایالات متحده آمریکا و رژیم اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورهای اسلامی، مواضعی صریح، قاطع و هم‌سنگ اتخاذ نمی‌شود، در حالی که تحرکات ایران در منطقه با لحنی شدیدتر و آشکارتر مورد محکومیت قرار می‌گیرد؟

از منظر حقوق بین‌الملل، اصولی همچون منع توسل به زور و عدم مداخله در امور داخلی کشورها، از قواعد آمره و بنیادین به‌شمار می‌روند که نقض آن‌ها تحت هیچ شرایطی قابل توجیه نیست و باید بدون توجه به هویت فاعل، به‌طور یکسان محکوم گردد. اتخاذ رویکردی گزینشی در این زمینه، نه‌تنها با مقتضیات عدالت سازگار نیست، بلکه می‌تواند به تضعیف اعتماد به نقش نهادهای دینی در جهان اسلام بینجامد.

همچنین، همکاری یا سکوت برخی کشورهای عربی در قبال این اقدامات، از منظر فقه اسلامی و اخلاق سیاسی، محل پرسش و نیازمند موضع‌گیری روشن است؛ چرا که آموزه‌های اسلامی بر وحدت امت، یاری مظلوم و نفی ظلم تأکید دارند. از این‌رو، انتظار می‌رود الازهر شریف در این عرصه، نقشی فعال‌تر، متوازن‌تر و منصفانه‌تر ایفا نماید.

هدف از نگارش این نامه، تقابل یا انتقاد صرف نیست، بلکه دعوت به بازنگری سازنده و تقویت گفتمان مبتنی بر عدالت، انصاف و وحدت اسلامی است. امید است که جنابعالی، با توجه به جایگاه و مسئولیت تاریخی خویش، در جهت اتخاذ مواضعی متوازن و منطبق با اصول حقوق بین‌الملل و ارزش‌های والای اسلامی، گام‌های مؤثری بردارید.

مجمع دانشگاهیان افغانستان

۱۷ ذی القعده ۱۴۴۷ هـ ق الموافق ۱۷ ثور ۱۴۰۵ هـ ش

