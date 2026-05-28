مهلت ارسال اثر به جشنواره روایت علوی تا عید غدیر تمدید شد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ دبیرخانه ملی روایت اعلام کرد: با توجه به استقبال هنرمندان از فراخوان جشنواره ملی روایت، مهلت ثبت نام و ارسال اثر به این جشنواره تا عید غدیر تمدید شد.
این جشنواره با هدف ترویج جریان هنر شیعی انقلابی با محوریت فضائل امیرالمؤمنین حضرت علی(ع) در قالبهای هنری برگزار میشود.
این جشنواره میکوشد با بهرهگیری از ظرفیت روایتگران، شاعران و تصویرگران، براساس متون پژوهشی ارائه شده در بخش محتوای جشنواره، جلوههایی از سیره، شخصیت و آموزههای علوی را در قالبهای ذیل به مخاطبان عرضه کند.
هنرمندان در سه بخش نَقل علوی، لوح علوی (تصویرسازی، هوش مصنوعی) و شعر علوی به شرح ذیل آثار خود را با اولویت نگاه به محتوای موجود در سایت جشنواره به آدرس WWW.revayatalavi.ir ارسال کنند.
بخشهای جشنواره «روایت علوی» به این شرح است:
بخش نقل علوی
در این بخش هنرمندان میتوانند روایتهایی از زندگی، حکمتها، رشادتها و سیره اخلاقی و اجتماعی حضرت علی(ع) را در قالب نقالی و پردهخوانی، از دو منظر اصالت تاریخی و غدیر انقلاب ارائه کنند.
هدف این بخش احیای سنت روایتگری و انتقال مفاهیم علوی به شیوهای اثرگذار و هنرمندانه است.
بخش لوح علوی
این بخش به آثار تصویرسازی هنری در قالبهای نگارگری و تصویرسازی، تصویرسازی دیجیتال و تصویرسازی با هوش مصنوعی با محوریت مضامین علوی از دو منظر اصالت تاریخی و غدیر انقلاب اختصاص دارد.
شرکتکنندگان میتوانند آثار خود را با الهام از آموزههای تاریخی ارائه شده در بخش محتوی در سایت جشنواره ارائه کنند.
بخش شعر علوی
شاعران و علاقهمندان به شعر آیینی میتوانند سرودههای خود را با محوریت متون پژوهشی ارائه شده در بخش محتوی در سایت جشنواره به دبیرخانه ارسال کنند.
این بخش فرصتی برای بازتاب جلوههای ادبی و شاعرانه از مکتب علوی است.
آثار ارسالی تا عید غدیر پس از بررسی و طی مراحل ارزیابی توسط هیئت انتخاب، به مرحله اجرای نهایی راه خواهند یافت و در برنامههای جشنواره ارائه میشوند.
.............
پایان پیام/ ۲۱۸
نظر شما