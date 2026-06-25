هماهنگی با نیروی دریایی سپاه برای عبور از تنگه هرمز الزامی است

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ اطلاعیه و اخطاریه نیروی دریایی سپاه در پی اعلام مسیری جدید برای تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز بدون اطلاع و هماهنگی با جمهوری اسلامی ایران از طرف برخی مراجع به شرح زیر است:

ساعاتی قبل بدون اطلاع و هماهنگی با جمهوری اسلامی ایران از طرف برخی مراجع مسیر جدیدی برای تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز اعلام شده که این مسیر غیر قابل قبول و کاملاً خطرناک است.

به اطلاع همه می رساند تنها مسیر مجاز برای عبور از تنگه هرمز همان مسیر های اعلام شده از طرف جمهوری اسلامی ایران می باشد، تردد شناورها در خارج از این مسیرها بسیار خطرناک و ممنوع بوده و اخطار می‌دهیم از هرگونه تردد در خارج از مسیر های ابلاغی جدا خودداری نمایید.

هماهنگی با نیروی دریایی سپاه برای عبور از تنگه هرمز از طریق کانال 16 الزامی است و با شناورهای متخلف برخورد خواهد شد.

.............

پایان پیام/ ۲۱۸