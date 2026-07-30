به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ روزنامه والاستریت ژورنال به نقل از منابع آگاه گزارش داد «براد کوپر» فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا (سنتکام)، طرحی برای اجرای یک کارزار هوایی علیه ایران تهیه کرده که ممکن است تا دو هفته ادامه یابد.
بر اساس این گزارش، تصمیم نهایی درباره اجرای این طرح بر عهده «دونالد ترامپ» رئیسجمهور آمریکا است و وی میتواند میان اجرای این عملیات گسترده یا انجام حملات محدودتر با هدف حفظ مسیر دیپلماسی یکی را انتخاب کند.
به نوشته این روزنامه، هدف از طرح پیشنهادی کوپر فراتر رفتن از حملات محدود و کاهش توان موشکی ایران از طریق تشدید عملیات نظامی است.
با این حال، منتقدان در کنگره آمریکا هشدار دادهاند که چنین اقدامی میتواند واشنگتن را وارد جنگی گسترده و پرهزینه کند؛ جنگی که چشمانداز روشنی برای پیروزی در آن وجود ندارد. کوپر معتقد است تضعیف توان هجومی ایران، نیاز آمریکا به استفاده از سامانهها و مهمات دفاعی را نیز کاهش خواهد داد.
در مقابل، منابع والاستریت ژورنال اعلام کردند «دن کین» رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، کاخ سفید را نسبت به پیامدهای بلندمدت گزینه نظامی هشدار داده و بر خطر کاهش ذخایر موشکهای رهگیر تأکید کرده است.
به گفته وی، این ذخایر برای حفاظت از پایگاههای آمریکا و متحدان واشنگتن در سایر نقاط جهان نیز مورد نیاز است و نباید در یک درگیری فرسایشی به پایان برسد.
این روزنامه همچنین از دیدار «بنیامین نتانیاهو» با «پیت هگست» وزیر دفاع آمریکا خبر داد و نوشت در صورت تصمیم دولت ترامپ برای ازسرگیری عملیات گسترده، احتمال مشارکت رژیم صهیونیستی در این حملات وجود دارد.
با این حال، گزارش تأکید میکند که برخی مقامها و کارشناسان با اشاره به تجربه حملات گذشته معتقدند ایران با بازیابی توان عملیاتی خود، انتقال سکوهای پرتاب موشک از مراکز زیرزمینی، تغییر تاکتیکهای رزمی و استفاده گسترده از پهپادها، توانسته حملات خود را ادامه دهد؛ موضوعی که اثربخشی هرگونه عملیات هوایی جدید را با تردید مواجه کرده است.
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