به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ علی‌اکبر رضایی، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران و تحلیلگر مسائل سیاسی، در برنامه زنده رادیویی «دور یک میز» با موضوع تبیین راهبردی جنگ روایت‌ها، به کالبدشکافی ابعاد پیچیده نبردهای نوین پرداخت.

وی با تاکید بر اینکه کشور در یک «جنگ هیبریدی (ترکیبی) کاملاً تخصصی» قرار گرفته‌، تصریح کرد که این نبرد ابعاد مختلف نظامی، رسانه‌ای، اقتصادی، سیاسی و امنیتی را در بر می‌گیرد.

بزرگترین کمپین تبلیغاتی تاریخ علیه هویت ملی

این استاد دانشگاه در ادامه با بیان اینکه پرقدرت‌ترین کمپین تبلیغاتی طول تاریخ بشر در خلال جنگ‌های اخیر علیه ایران طراحی شد، خاطرنشان کرد: «دشمن از مدل‌های مختلف علمی و تکنولوژی‌های روز برای مدیریت ذهنیت و انگیزه مردم استفاده کرد تا با شکستن روحیه ملی، تهاجم نظامی را تسهیل کند». وی تاکید داشت که غرب از زمان جنگ ویتنام به این نتیجه رسیده است که بدون سرمایه‌گذاری بر افکار عمومی، تسلیحات نظامی دستاوردی نخواهند داشت.

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به طراحی استراتژیک دشمن برای تصویرسازی دوگانه، بیان داشت که آن‌ها از یک سو تصویری خشن و تروریستی از ایران به جهان صادر کردند و از سوی دیگر، در داخل کشور به دنبال ساختن «تصویر یک انسان سرخورده، پوچ و ناامید» از شهروند ایرانی بودند؛ این تهاجم با هدف فروپاشی سریع نظام از طریق پول‌پاشی رسانه‌ای دنبال می‌شد.

شکست مدل‌های علمی غرب در برابر «امت مبعوث شده»

تحلیلگر مسائل سیاسی در ادامه ضمن تاکید بر نقش هویت کهن در خنثی‌سازی توطئه‌ها، اظهار داشت که دشمن در محاسباتش متغیر بزرگ «فرهنگ ۲۵۰۰ ساله و دیانت ۱۴۰۰ ساله» ملت ایران را نادیده گرفته بود. او بیان داشت که همین هویت باعث شد جامعه ایرانی واکنشی شگفت‌انگیز نشان دهد و پدیده‌ای تحت عنوان «امت مبعوث شده» شکل بگیرد که تمامی پارامترهای علمی مراکز پژوهشی غرب را به هم ریخت.

این استاد دانشگاه با اشاره به توقف درگیری‌ها و پیشنهاد آتش‌بس از سوی آمریکا و رژیم صهیونیستی، تصریح کرد: «اگر آن‌ها به سراغ گفتگو آمدند، نه از روی دوستی، بلکه به این دلیل بود که در میدان نظامی به بن‌بست رسیده بودند و می‌خواستند برای بازآفرینی تسلیحاتی و طراحی نسخه فروپاشی داخلی وقت بخرند.»

وی هشدار داد که دشمن اکنون بر روی نسخه‌های داخلی و ایجاد ابرروایت‌های تحریف‌شده برای نفوذ به عمق جامعه تمرکز کرده است.

هجمه «دوستان خاله خرسه» و کارشناس‌نمایان به افکار عمومی

رضایی در بخش دیگری از اظهارات خود به نقد فضای کارشناسی در داخل کشور پرداخت و بیان داشت: «امروز به مدد فضای مجازی، شاهد حضور کارشناس‌نمایان و متخصص‌نمایانی هستیم که در همه حوزه‌ها دخالت می‌کنند. وی این افراد را «دوستان خاله خرسه» نامید که با اظهارنظرهای ناآگاهانه، جامعه را دچار تردید و فکر مردم را مخدوش می‌کنند.

عضو هیئت علمی واحد علوم و تحقیقات با انتقاد از برخی رویکردهای اطلاع‌رسانی در داخل، تصریح کرد: برخی به اسم صداقت با مردم، مطالبی را در زمان نامناسب مطرح کردند که اثر تخریبی آن بر افکار عمومی به اندازه ۱۰ موشک غربی مخرب بود. وی بر ضرورت موقعیت‌شناسی در بیان واقعیت‌ها تاکید کرد و خاطرنشان ساخت که هر سخن راستی را نباید در هر زمانی بیان کرد، چرا که بازتاب تخریبی وحشتناکی به همراه خواهد داشت.

شکست در روایتگری سیاسی و ضرورت سواد رسانه‌ای

این تحلیلگر مسائل سیاسی با کالبدشکافی مفهوم «روایت اول»، آن را یک اکوسیستم متشکل از سرعت، دقت و اعتبار منبع دانست و اذعان داشت: «ما اگرچه در حوزه نظامی روایت اول را در دست گرفتیم، اما در حوزه سیاسی روایت اول را به خودمان باخته‌ایم؛ چرا که در برابر شایعات، یک منبع واحد و مقتدر برای ارجاع نداریم». وی یادآور شد که انکارگری‌های مداوم در حوزه سیاسی، باعث واگذاری مرجعیت خبری به دشمن شده است.

این استاد دانشگاه در ادامه بیان داشت: «ترامپ یک فرد فاسد است؛ او و رسانه‌هایی مانند آکسیوس در یک تقسیم کار حرفه‌ای، از خدعه و نیرنگ برای مدیریت ادراک مخاطب استفاده می‌کنند». وی تصریح مرد که رسانه «آکسیوس» از سال ۲۰۲۲ به پروژه‌ای برای درز دادن اطلاعات هدایت‌شده تبدیل شده است تا با ترکیب دروغ و حقیقت، اعتبار کاذب کسب کند.

رضایی در پایان سخنان خود با تشبیه برخی رسانه‌های معاند به ابزارهای جنگی قدیم، تصریح کرد: «رسانه‌ای مانند ایران اینترنشنال دقیقاً نقش همان هواپیماهایی را دارد که در جنگ جهانی اعلامیه پخش می‌کردند و هدفشان پمپاژ اطلاعات مسموم است». وی همچنین بر ضرورت ارتقای سواد رسانه‌ای جامعه برای تشخیص پروژه‌های امنیتی دشمن و مقابله با ابزارهای نوین مانند چت‌بات‌ها و هوش مصنوعی در جنگ روایت‌ها تاکید کرد.

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