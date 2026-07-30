صدور ویزای عراق برای زائران افغانستانی همچنان متوقف است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ محمدی، معاون ستاد مردمی اربعین افغانستانی‌های مقیم خراسان رضوی، در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرگزاری ایراف اعلام کرد که تا روز چهاردهم ماه صفر، حتی یک ویزای عراق برای زائران افغانستانی صادر نشده است.

به گفته او، تمام متقاضیان سفر اربعین همچنان در انتظار تصمیم دولت عراق هستند و تاکنون دستورالعمل روشن و رسمی درباره نحوه صدور ویزا یا سهمیه زائران افغانستانی ابلاغ نشده است.

محمدی با اشاره به تجربه سال‌های گذشته گفت که معمولاً ویزای زائران افغانستانی در روزهای نزدیک به اربعین صادر می‌شود و به همین دلیل، مسئولان کاروان‌ها و زائران همچنان امیدوارند روند صدور ویزا در روزهای آینده آغاز شود.

آمادگی ایران برای صدور ویزای دوبار ورود

معاون ستاد اربعین افغانستانی‌های مقیم خراسان رضوی گفت نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در افغانستان آمادگی کامل دارند که پس از صدور ویزای عراق، ویزای دوبار ورود ایران را در کوتاه‌ترین زمان ممکن برای زائران صادر کنند.

زائران افغانستانی برای سفر زمینی به عراق باید از خاک ایران عبور کنند و به همین دلیل، به ویزایی نیاز دارند که امکان ورود به ایران در مسیر رفت و بازگشت از عراق را فراهم کند.

محمدی گفت ایران از ابتدای ماه صفر شرایط صدور این ویزا را اعلام و دفاتر و شرکت‌های مجاز را نیز مشخص کرده است؛ اما صدور ویزای ایران به دریافت ویزای عراق مشروط است. از همین رو، زائران با وجود آمادگی طرف ایرانی همچنان در بلاتکلیفی به سر می‌برند.

او افزود: «به محض صدور ویزای عراق، نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارند در سریع‌ترین زمان ممکن ویزای دوبار ورود را صادر کنند تا زائران افغانستانی از سفر اربعین باز نمانند.»

آمادگی ۱۶ موکب در مشهد

معاون ستاد مردمی اربعین افغانستانی‌های مقیم خراسان رضوی همچنین از آمادگی ۱۶ حسینیه در نقاط مختلف مشهد برای اسکان و پذیرایی از زائران خبر داد.

به گفته او، این حسینیه‌ها از نخستین روزهای ماه صفر به‌عنوان موکب‌های اسکان آماده شده‌اند و در صورت آغاز سفر زائران، خدمات اقامت، اطعام و پذیرایی را ارائه خواهند کرد.

قرار است زائران افغانستانی پس از ورود به ایران، برای مدت ۲۴ تا ۴۸ ساعت در مشهد اقامت کنند و سپس برای شرکت در مراسم اربعین به سوی مرزهای عراق حرکت کنند.

محمدی تأکید کرد که موکب‌های افغانستانی در مشهد، همانند سال‌های گذشته، آمادگی پذیرایی از زائران را دارند؛ اما آغاز عملی خدمات به تعیین تکلیف ویزای عراق بستگی دارد.

تکرار مشکل سال گذشته

به گفته محمدی، مهم‌ترین مانع پیش‌ روی زائران افغانستانی همچنان روند اداری و صدور ویزای عراق است.

او یادآور شد که سال گذشته نیز ایران در روزهای پایانی منتهی به اربعین، شرایط صدور ویزا را اعلام کرد؛ اما عراق نتوانست ویزای زائران افغانستانی را صادر کند و در نتیجه، شمار زیادی از متقاضیان از حضور در مراسم اربعین بازماندند.

محمدی گفت امسال ایران زودتر از سال گذشته آمادگی خود را اعلام کرده است؛ با این حال، نبود تصمیم رسمی از سوی دولت عراق بار دیگر زائران را با تأخیر و بلاتکلیفی روبه‌رو کرده است.

ادامه این وضعیت در روزهای نزدیک به اربعین می‌تواند فرصت کافی برای طی مراحل اداری، دریافت ویزای دو کشور، ورود به ایران و رسیدن به مرز عراق را از بسیاری از زائران بگیرد.

احتمال اختصاص ۱۵ هزار ویزا

معاون ستاد اربعین افغانستانی‌های مقیم خراسان رضوی گفت بر اساس اطلاعاتی که تاکنون به‌صورت غیررسمی مطرح شده، احتمال دارد دولت عراق ۱۵ هزار ویزا برای زائران افغانستانی اختصاص دهد.

به گفته او، در صورت نهایی شدن این سهمیه، جمهوری اسلامی ایران نیز به همان تعداد ویزای دوبار ورود صادر خواهد کرد.

با این حال، محمدی تأکید کرد که تاکنون هیچ اطلاع‌رسانی رسمی و شفافی درباره قطعی شدن سهمیه ۱۵ هزارنفری یا احتمال افزایش آن صورت نگرفته است.

بنابراین، رقم اعلام‌شده هنوز نهایی نیست و زائران و مسئولان کاروان‌ها باید در انتظار اعلام رسمی مقام‌های عراقی بمانند.

هشدار درباره محدودیت زمانی سفر

محمدی با اشاره به نزدیک شدن روز اربعین هشدار داد که حتی در صورت آغاز فوری روند صدور ویزا، تکمیل مراحل اداری و رسیدن زائران به مرز چند روز زمان خواهد برد.

او گفت ممکن است برخی زائران هم‌زمان با روز اربعین به مرزهای عراق برسند و هرگونه توقف یا تأخیر در مسیر، آنان را از شرکت در مراسم محروم کند.

معاون ستاد اربعین از زائران خواست پس از ورود از مرز دوغارون، بدون توقف طولانی در شهرهای ایران، به‌صورت مستقیم به سوی مرز عراق حرکت کنند.

او افزود که هدف اصلی این سفر حضور در مراسم اربعین است و زائران می‌توانند زیارت مشهد و قم را به مسیر بازگشت موکول کنند.

محمدی همچنین هشدار داد که پس از پایان مراسم اربعین، احتمال اعمال محدودیت یا بسته شدن مرزهای عراق وجود دارد. از همین رو، زائران باید برنامه سفر خود را به‌گونه‌ای تنظیم کنند که کمترین توقف را در مسیر داشته باشند.

توصیه به خودداری از حمل بارهای غیرضروری

معاون ستاد اربعین افغانستانی‌های مقیم خراسان رضوی از زائران خواست از حمل وسایل سنگین، سوغات و بارهای غیرضروری خودداری کنند.

به گفته او، حمل بار اضافی می‌تواند حرکت زائران را در گذرگاه‌های مرزی و مسیرهای زمینی کند سازد؛ در حالی که محدودیت زمانی، سفر مستقیم و سریع به عراق را ضروری کرده است.

او توصیه کرد زائران با مدارک کامل، وسایل ضروری و آمادگی لازم در مرز دوغارون حاضر شوند تا پس از ورود به ایران، بدون تأخیر راهی مرزهای عراق شوند.

درخواست برای برنامه‌ریزی زودهنگام و مدیریت واحد

محمدی در بخش دیگری از سخنان خود از مسئولان کاروان‌ها، شرکت‌های زیارتی و بزرگان جامعه افغانستان خواست برنامه‌ریزی برای سفر اربعین را به هفته‌ها و روزهای پایانی موکول نکنند.

او گفت رایزنی درباره سهمیه ویزا، هماهنگی با طرف عراقی، سامان‌دهی کاروان‌ها و تعیین شرکت‌های مسئول باید از چند ماه قبل آغاز شود.

به گفته او، نبود مدیریت واحد و هماهنگی منسجم، یکی از دلایلی است که مشکلات صدور ویزا و انتقال زائران هر سال در روزهای پایانی تکرار می‌شود.

محمدی افزود در صورتی که نمایندگان کاروان‌ها و فعالان این حوزه با مدیریت مشترک و برنامه‌ریزی منظم وارد عمل شوند، می‌توان بخش مهمی از مشکلات اداری و سردرگمی زائران را پیش از آغاز ماه صفر برطرف کرد.

بلاتکلیفی زائران در آستانه اربعین

تأخیر در صدور ویزای عراق، علاوه بر ایجاد نگرانی برای زائران، برنامه‌ریزی موکب‌ها، شرکت‌های حمل‌ونقل و کاروان‌های زیارتی را نیز دشوار کرده است.

زائران افغانستانی برای شرکت در مراسم اربعین باید در فاصله‌ای کوتاه، ویزای عراق و ویزای دوبار ورود ایران را دریافت کرده، مسیر افغانستان تا ایران را طی کنند و سپس خود را به گذرگاه‌های مرزی عراق برسانند.

هر روز تأخیر، زمان در دسترس برای طی این مراحل را کاهش می‌دهد و احتمال محروم شدن متقاضیان از زیارت اربعین را افزایش می‌دهد.

اکنون آغاز سفر هزاران زائر افغانستانی به تصمیم نهایی دولت عراق درباره صدور ویزا و تعیین سهمیه رسمی وابسته است؛ تصمیمی که تا چهاردهم ماه صفر هنوز اعلام نشده است.

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