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انتشار عکس تحقیرآمیز یک جوان فلسطینی توسط زنان نظامی اسرائیل

۸ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۵:۱۱
کد مطلب: 1846902
انتشار عکس تحقیرآمیز یک جوان فلسطینی توسط زنان نظامی اسرائیل

انتشار تصویری از دو سرباز زن اسرائیلی که در کنار یک جوان فلسطینیِ چشم‌بسته و دست‌بسته مقابل دوربین لبخند می‌زنند، موجی از واکنش‌ها را برانگیخته است.

 به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ  یک سرباز زن اسرائیلی با انتشار تصویری از بازداشت یک جوان فلسطینی، اقدام خود را به شکلی نمایشی به رخ کشید؛ تصویری که او را در کنار یک نظامی دیگر نشان می‌دهد، در حالی که جوان فلسطینی با چشمان بسته و دست و پاهای بسته میان آن‌ها قرار گرفته است.

در این تصویر، دو نظامی اسرائیلی با لبخند مقابل دوربین ایستاده‌اند، در حالی که جوان فلسطینی روی زمین نشسته، چشمانش بسته و دستانش از پشت بسته شده است؛ صحنه‌ای که در سال‌های گذشته بارها از سوی نظامیان اسرائیلی تکرار شده است.

انتشار عکس تحقیرآمیز یک جوان فلسطینی توسط زنان نظامی اسرائیل

انتشار این تصویر در شرایطی صورت می‌گیرد که شمار بازداشت‌شدگان فلسطینی از زمان آغاز تجاوز به نوار غزه به شکل چشمگیری افزایش یافته است.

بر اساس آمار نهادهای امور اسرا و زندانیان فلسطینی، هم‌اکنون بیش از ۹۶۰۰ اسیر فلسطینی در زندان‌های رژیم صهیونیستی نگهداری می‌شوند که در میان آنان ۳۵۰ کودک، ۹۹ زن و بیش از ۳۵۰۰ بازداشت‌شده اداری حضور دارند؛ افرادی که بدون تفهیم اتهام یا محاکمه در بازداشت به سر می‌برند.
 

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