سیدعلی خمینی: هرکس پیام دوستی به آمریکا بفرستد، خبیث و نجس است/ مسئولی که در اندیشه انتقام رهبر شهید نباشد، باید به وجدان خود شک کند

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین سیدعلی خمینی شامگاه جمعه در مراسم ختم رهبر شهید انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله سیدعلی حسینی خامنه‌ای که در شبستان امام خمینی(ره) حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) برگزار شد، اظهار کرد: سخن گفتن در مجلس ختم رهبر شهید برای من آسان نیست؛ هنوز این حادثه برای ما باورپذیر نشده و گاهی هنگام روشن کردن تلویزیون یا دیدن مصلای امام، ناخودآگاه انتظار داریم ایشان بار دیگر در میان مردم حاضر شوند و نماز اقامه کنند، اما سنت الهی بر ماندگاری هیچ انسانی در دنیا قرار نگرفته است.

وی افزود: اگر بنا بود بزرگان برای همیشه بمانند، پیش از همه امیرالمؤمنین(ع)، امام حسن(ع) و امام حسین(ع) در دنیا باقی می‌ماندند؛ دنیا سرای گذر است و راهی جز صبر و استقامت در برابر این مصیبت وجود ندارد.

شهادت رهبر انقلاب و ناکامی دشمن در تحقق اهداف جنگ

نوه بنیانگذار جمهوری اسلامی با اشاره به شرایط شهادت رهبر انقلاب گفت: رهبر شهید در زمانی به شهادت رسید که ملت ایران حتی فرصت عزاداری نداشت، زیرا کشور درگیر جنگی سنگین بود که بزرگ‌ترین قدرت‌های ظاهری دنیا علیه جمهوری اسلامی به راه انداخته بودند و در آن شرایط، حفظ اساس نظام از هر چیز مهم‌تر بود.

وی ادامه داد: دشمنان در روزهای نخست تصور می‌کردند ظرف چند روز جمهوری اسلامی را ساقط خواهند کرد و حتی رئیس‌جمهور آمریکا از تعیین تکلیف برای ایران سخن می‌گفت، اما حضور ملت ایران در میدان، همه این محاسبات را بر هم زد و نشان داد این ملت برای تعیین سرنوشت خود به هیچ قدرت داخلی یا خارجی وابسته نیست.

حضور ملت ایران، محاسبات دشمن را برهم زد

سیدعلی خمینی حضور مردم در صحنه را عامل اصلی ناکامی دشمنان دانست و تصریح کرد: دشمنان امیدوار بودند مردم در بزنگاه‌ها از نظام فاصله بگیرند، اما ملت ایران با ایستادگی خود همه آرزوهای بدخواهان را نقش بر آب کرد و اجازه نداد آنان به اهدافشان برسند.

وی با اشاره به جنگ اخیر اظهار داشت: تمام ظرفیت دشمن در این جنگ به میدان آمد؛ نتانیاهو نیز ترامپ را وارد میدان کرد، اما هرچه جنگ پیش رفت، دشمن ضعیف‌تر و جمهوری اسلامی قوی‌تر شد.

وی همچنین درباره اظهارات خود نسبت به رئیس‌جمهور آمریکا گفت: «احمق» برای ترامپ فحش نیست، بلکه صفت اوست.

نوه امام خمینی(ره) با اشاره به ادامه حضور مردم در صحنه اظهار کرد: ملت ایران با درک شرایط حساس کشور به میدان آمد و تا زمانی که رهبر معظم انقلاب حضرت آیت‌الله مجتبی خامنه‌ای دستور دهند، در میدان خواهند ماند و هر زمان معظم‌له صلاح بدانند، در هر عرصه‌ای که تکلیف شود، حضور خواهند یافت.

ضرورت انتقام از عاملان شهادت رهبر انقلاب

وی با بیان اینکه شهادت رهبر انقلاب زخمی بزرگ بر دل ملت ایران گذاشته است، گفت: مسئولی که در اندیشه انتقام رهبر شهید نباشد، باید به وجدان خود شک کند.

سیدعلی خمینی افزود: همان‌گونه که در مجالس سیدالشهدا(ع) نمی‌توان از قاتلان آن حضرت سخن نگفت، در مراسم بزرگداشت رهبر شهید نیز نمی‌توان از استکبار، آمریکا و عاملان این جنایت سخنی به میان نیاورد.

وی خاطرنشان کرد: دشمنان با این اقدام، نام و راه رهبر شهید را جاودانه کردند و ملت ایران هرگز ایشان را فراموش نخواهد کرد.

رهبر شهید، حافظ و تقویت‌کننده گفتمان انقلاب اسلامی

نوه بنیانگذار جمهوری اسلامی یکی از راه‌های شناخت شخصیت رهبر شهید را مراجعه به سخنان خود ایشان درباره امام خمینی(ره) دانست و گفت: مهم‌ترین خدمت رهبر شهید، حفظ و تقویت گفتمان انقلاب اسلامی بود؛ گفتمانی که برخلاف پیش‌بینی بسیاری از تحلیلگران، پس از رحلت امام راحل نه‌تنها تضعیف نشد، بلکه سال‌به‌سال استحکام بیشتری یافت.

هیچ مرکز مطالعاتی معتبری پیروزی آمریکا در جنگ ۱۲ روزه را تأیید نمی‌کند

وی با اشاره به جنگ ۱۲ روزه اظهار کرد: آمریکا، رژیم صهیونیستی و همه ظرفیت‌های سیاسی، نظامی و رسانه‌ای غرب برای تغییر نظام جمهوری اسلامی وارد میدان شدند، اما امروز هیچ اندیشمند یا مرکز مطالعاتی معتبری نمی‌تواند ادعا کند آمریکا در این نبرد به پیروزی رسیده است.

سیدعلی خمینی با انتقاد از جریان ضدانقلاب گفت: تمام امید مخالفان نظام به دخالت خارجی و حمله آمریکا و رژیم صهیونیستی بود، اما با ناکامی دشمن، همه سرمایه سیاسی آنان از بین رفت و دیگر سخنی برای گفتن ندارند.

وی تأکید کرد: جمهوری اسلامی آغازگر جنگ نبوده و جنگ‌طلب نیست، اما در برابر تجاوز نیز عقب‌نشینی نخواهد کرد. همچنین اینکه برخی می‌گویند جنگ ادامه یابد تا جمهوری‌خواهان در انتخابات شکست بخورند، برای ما تفاوتی ندارد؛ ما میان دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان تفاوتی قائل نیستیم.

مذاکره میدان نبرد است، نه صلح با آمریکا

سیدعلی خمینی درباره موضوع مذاکره نیز گفت: مذاکره به معنای صلح با آمریکا نیست، بلکه یکی از میدان‌های نبرد است. مگر می‌شود با آمریکای جنایتکار صلح کرد؟ هویت ما سازش‌ناپذیری با استکبار است و هرکس بخواهد با ارسال پیام دوستی به آمریکا از اصول انقلاب عقب‌نشینی کند، مسیر درستی را دنبال نمی‌کند.

نوه امام خمینی(ره) با بیان اینکه هرگونه مذاکره با هدف رسیدن به صلح با آمریکا مردود است، تصریح کرد: هر کس بخواهد با هدف صلح با آمریکا مذاکره کند، خائن است و هر کس پیام دوستی به آمریکا بفرستد، دهانش خبیث و نجس است.

وی افزود: پس از این حوادث، دشمنی میان ملت ایران و آمریکا عمیق‌تر شده و این جنایت هرگز از حافظه ملت ایران پاک نخواهد شد.

وی در ادامه از ملت ایران، مداحان اهل‌بیت(ع) و برگزارکنندگان مراسم‌های بزرگداشت رهبر شهید قدردانی کرد و ادامه حضور مردم در صحنه را تابع رهنمودهای رهبر معظم انقلاب دانست.

نوه بنیانگذار جمهوری اسلامی همچنین از ملت عراق به دلیل ابراز همدردی گسترده با ملت ایران پس از شهادت رهبر انقلاب قدردانی کرد و گفت: حضور گسترده مردم عراق در عزای رهبر شهید، تلاش آمریکا برای ایجاد فاصله میان دو ملت را ناکام گذاشت.

وی افزود: اگر پیکر رهبر شهید به افغانستان، پاکستان یا دیگر کشورهای اسلامی نیز منتقل می‌شد، عشق ملت‌های آزاده به انقلاب اسلامی و رهبر شهید بیش از پیش نمایان می‌شد.

سیدعلی خمینی در پایان با اشاره به تشییع پیکر رهبر شهید در عتبات عالیات، آن صحنه‌ها را یادآور مصائب عاشورا دانست و گفت: ملت ایران عزیزترین سرمایه‌های خود، از جمله رهبر شهید، شهید سیدحسن نصرالله و شهید حاج قاسم سلیمانی را در راه اسلام و ولایت تقدیم کرده است.

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